Esta es la historia detrás del Heredero: de vendedor de empanadas en Macaravita a revivir la carranga

Al Heredero le gusta decir que se pagó su carrera a punta de empanadas. El artista que revivió la carranga con su éxito "Coqueta", que se dispersó por cantinas de todo el país y promete ser uno de los mayores éxitos de esta temporada decembrina, suele recordar sus comienzos humildes.

Pero Felzar Orjuela, nombre de pila, también suele recordar en entrevistas como un amigo que era dueño de panaderías le dijo que no podía financiarlo, pero sí comprarle empanadas, cientos de empanadas. Esas empanadas le dieron sus primeros pesitos para financiarse y grabar canciones como "Coqueta", que en este momento supera los 4 millones en Spotify y los 10 millones en YouTube.

"Coqueta" es una canción para las mujeres, aunque su título parezca sugerir un ataque, trata de la sana coquetería que existe en las relaciones y en las parejas que saben enamorar a los hombres utilizando este atributo: "Suave, que no resisto tanto cariño. No me apapaches tanto, corazoncito. No me hagas cucharita en la madrugada. Si después me enamoro, no digas nada", dice una de las estrofas de la canción.

El oriundo de un pueblo llamado Macaravita en Santander, es considerado un artista que está revolucionando la carranga, ya que desde hace muchos años que no aparecía una figura artística con el peso que tiene él. Con el tiple y el requinto en el corazón, desde hace años que tuvo claro cuál era el camino que quería coger.

Su primer éxito fue el álbum Camine a ver de 2021, que se destacó con canciones como "Los Encargos de mi Mamá", "Le Pregunté" y "Me voy", que acumulan varios millones de reproducciones en las redes sociales. Pero fue este año con "Coqueta" que realmente la sacó del estadio y demostró que podría ser uno de los artistas populares más exitosos de los años siguientes.

