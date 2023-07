Una peso pluma enfrenta al peso pesado de Fico Gutiérrez

.Publicidad.

Hija, nieta y bisnieta de jefes conservadores en los municipios de Sopetrán y Buriticá en el occidente antioqueño, concejal del Centro Democrático que la sancionó, renunció a la curul, al Partido, se fue a recoger firmas, consiguió 140 mil y hoy, María Paulina Aguinaga es candidata independiente a la Alcaldía de Medellín para enfrentar a Fico Gutiérrez por Creemos.

Aguinaga, una joven profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de San Francisco (EE. UU.), se lanzó al ruedo Por Medellín, un movimiento ciudadano para mantener su independencia.

Comenzó a hacer política con los jóvenes del Centro Democrático y llegó al Concejo de Medellín la primera vez en 2016 por el Centro Democrático. En ese período criticó a EPM, a Hidroituango y fue presidenta del Concejo. En su segundo período como concejal, el Partido la sancionó porque sus compañeros de bancada la señalaron de rebelde al no hacer oposición al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

➡️@PauAguinaga fue la primera candidata a la Alcaldía de Medellín en recibir la certificación por parte de la @Registraduria del cumplimiento de las firmas válidas requeridas para su candidatura,m. Fueron 56.103 firmas analizadas de los más de 140.000 apoyos entregados. pic.twitter.com/iztAZI7nBB — Katerine Granados (@Katerinesuper) July 7, 2023

Para explicar su posición independiente después de lograr las 140 mil firmas que respaldan su candidatura a la Alcaldía de Medellín y la enfrentarán con Fico Gutiérrez, un peso pesado en la política de Medellín, la candidata peso pluma dice que quiere superar la división reinante en la ciudad en los últimos años tres años, no quiere para la ciudad el continuismo de Quintero ni un candidato presidencial frustrado que tiene su corazón en la presidencia.

Después de casi siete años como Concejal que le permitió conocer la ciudad y haber trabajado antes con el Banco Mundial en África del Este y con Naciones Unidas, María Paulina Aguinaga se siente lista para ser la Alcaldesa de Medellín, considerada la segunda ciudad más importante del país después de Bogotá.

Durante su paso por el Concejo y cuando Federico Gutiérrez estaba al frente de la Alcaldía, hizo debates de control político sobre Hidroituango para alertar sobre la cadena de malas decisiones tomadas por varias administraciones sobre el megaproyecto que no fueron escuchadas y contrario a lo que muchos piensan, su temple también la ha mantenido lejos del alcalde Quintero, pues no comulga con el hecho de que un alcalde quite y ponga directivos en una empresa como EPM.

