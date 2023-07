.Publicidad.

El cantante vallenato, Diomedes Díaz, es uno de los más icónicos del género y del país, también es uno de los hombres más polémicos y con zonas oscuras de su vida empapadas de droga, excesos y maltrato. El ‘cacique de la junta’ fue acusado de homicidio, de violación, no llegaba a sus conciertos porque estaba tomado o drogado y muchas personas aseguraban que era un hombre desagradable.

Las pesadas fiestas del cantante Vallenato

En una entrevista a principios del año 2000, el cantante confesó abiertamente que abusaba del consumo de drogas y alcohol sobre todo en las fiestas, porque era algo inevitable en la industria de la música. Su excusa fue lo más gracioso, según él Dios inventó todas esas cosas y el hombre debía consumirlas con cuidado. Incluso afirmó que se había ‘pegado’ unas ‘parrandas’ muy fuertes pero que aquí seguía por suerte.

”Dentro de esta vida artística no te puedo negar que las drogas son algo normal. Yo he probado de todo, he tenido fiestas que pa qué te cuento, pero gracias a Dios no me quedé en eso. [...] pero eso es natural, eso lo hizo Dios, solo hay que saber sobrellevarlo”, fueron las directas declaraciones que no dejan nada a la imaginación. Cómo la parranda donde inhala algo por la nariz.

La sospechosa muerte de Doris Adriana Niño

Colombia entera supo de la condena de 12 años que debía pagar Diomedes Díaz en la carcel, por el presunto asesinato de la joven Doris Adriana Niño. Quien según su hermano Rodrigo Niño, salió asustada hacía el departamento del ‘cacique de la junta’ porque el la hostigaba hasta el punto en que cambiaron el número telefónico. Además, de los rastros de piel de la amiga de Diomedes en las uñas de Doris, el semen del cantante encontrado en el cuerpo sin vida de la joven y las contradictorias declaraciones del artista vallenato que daban fe de su culpabilidad.

Supuestamente la joven murió por una sobredosis de cocaína, la droga favorita de Diomedes Díaz. Pero los hechos y pruebas arrojaron que hubo asfixia mecanica y rastros de abuso sexual. Aún así, el artista terminó pagando solo 37 meses de cárcel. Un turbio secreto que se llevó a la tumba.

No hay que homenajear a un asesino como Diomedes Díaz que acabó con la vida de Doris Adriana Niño. Sin perdón y olvido. pic.twitter.com/G6JemsyFkX — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) May 26, 2023

Las polémicas que mancharon la carrera de Diomedes Díaz

Según quienes tenían cercanía con el cantante, afirmaban que gastaba su dinero en mujeres, alcohol y drogas. También su inasistencia a muchos conciertos o incluso llegar hasta 7 horas tarde, borracho y drogado practicamente sin poder cantar. Sin mencionar el famoso video donde se le ve presuntamente consumiendo cocaína en medio de un concierto frente a todos los asistentes. Aunque vídeos cuestionables de Diomedes Díaz hay por todos lados. Iniciando por el famoso ‘viene la la paloma’ junto al reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond.

Sin nombrar las demandas alimenticias por parte de sus casi 20 hijos extramatrimoniales. El cantante recibió el famoso apodo de ‘el papá de los pollitos’ porque precisamente tenía relaciones con diversas mujeres por fuera de su matrimonio y terminaba embarazandolas sin responder nunca por sus acciones.

Las noches en que Diomedes Díaz se drogaba y se pasaba de tragos son innumerables, nunca se sabrá que tanto hizo en aquellas ‘parrandas’. Si hubo pruebas en su contra de violación y asesinato de una sola ocación, donde se presume la justicia se dejo comparar con dinero. Nadie quiere imaginarse cuántas veces sucedieron cosas similares en secreto, cosas que todos sus allegados se llevarán igual que él a la tumba.

