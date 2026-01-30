Una nieta de Sarmiento Angulo entró a mover el negocio familiar Hoteles Estelar que está de líder en el sector

Manuela Albir Sarmiento llegó con innovación y con el Presidente de la compañía aumentaron la ocupación y las utilidades de los 25 hoteles de la cadena

El sector hotelero ha sido una de las apuestas ganadoras del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo quien a lo largo de más de una década ha ido consolidando la cadena Hoteles Estelar con 25 hoteles fundamentalmente en Colombia pero con presencia también en Panamá y Perú.

Al frente, durante estos 14 años ha estado Miguel Diaz, quien este año dio unos resultados exitosos : la cadena se consolidó en el primer lugar entre los alojamientos con mayores ingresos en Colombia durante 2025 . con ingresos superiores al medio billón de pesos que le dejaron una ganancia a Corficolombiana que forma parte de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA) superior a los $35.400 millones.

Manuela Albir Sarmiento, igual que su hermana Ana Margarita quien actualmente es del ADL Digital Lab del Grupo Aval, han logrado llevar a los negocios la innovación tecnológica. Así lo ha hecho en Hoteles Estelar donde además se ha fortalecido la oferta gastrológica vinculando restaurantes de prestigio, buscando siempre mejorar la experiencia del huesped, una combinación de factores que generaron un aumento en la ocupación hotelera que reportó unas ventas mayores de un 5% a lo largo del año.

Albir Sarmiento se vinculó a Hoteles Estelar en 2021 como directora de Innovación y Desarrollo, en un momento crítico para la industria hotelera, obligada a reinventarse tras el golpe de la pandemia. Desde ese rol fue una de las piezas clave para fortalecer el área gastronómica, integrando los restaurantes como parte central de la experiencia que ofrece la cadena, y no como un servicio complementario.

La ejecutiva —hermana de Ana Margarita Albir, quien lidera la billetera digital Dale! del Grupo Aval— asumió en 2024 la Vicepresidencia Ejecutiva, luego de posicionar con éxito el área de alimentos y bebidas. Desde ese cargo ha estado directamente involucrada en la transformación digital de Hoteles Estelar, apostándole a una integración entre tecnología, experiencia del cliente y cultura organizacional. Su gestión ha sabido aprovechar el ecosistema empresarial familiar, con aliados estratégicos como Corficolombiana y el Grupo Aval.

Actualmente, Hoteles Estelar trabaja de la mano con Aval Digital Labs (ADL), el laboratorio digital del grupo financiero, liderado por su hermana Ana Margarita desde 2018. De esa unión surgió una herramienta de inteligencia artificial generativa que permite a la cadena hotelera tomar decisiones de inversión y compras con mayor precisión, optimizando procesos y anticipándose a la demanda del mercado.

Así seguirá avanzando Hoteles Estelar de la mano de la nieta de Sarmiento Angulo

Manuela Albir seguirá siendo una figura clave en el crecimiento de la cadena. De cara a 2026, la ejecutiva ha revelado que la estrategia estará enfocada en sostenibilidad, digitalización, personalización y fusión. Sus esfuerzos se concentrarán en profundizar la transformación digital para anticiparse a las expectativas del huésped moderno, cada vez más exigente y conectado.

La apuesta incluye un uso más intensivo de la inteligencia artificial para ofrecer experiencias hiperpersonalizadas, sin perder la identidad cultural que caracteriza a la marca. Un equilibrio ambicioso con el que Hoteles Estelar busca mantenerse a la vanguardia y conservar su liderazgo en ingresos y alojamiento en el país.

Ese trabajo ya empieza a reflejarse en reconocimientos internacionales. Uno de ellos fue el otorgado al Hotel Estelar Cartagena de Indias, galardonado con el Luxury Lifestyle Award 2025 en la categoría Mejor Hotel de Lujo Bleisure en Cartagena, un sello que reafirma la consolidación de la cadena en el segmento de alto nivel.

