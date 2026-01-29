Fabricato no aguantó la competencia con los hilos y fibras extranjeras a los que Petro les quitó el arancel

El presidente de la tradicional empresa, el caleño Gustavo Alberto Lenis no tuvo más remedio que cerrar la fabrica de hilados de Bello tras un siglo en operación

Tras más de un siglo de operación, el Presidente de Fabricato, el caleño Gustavo Alberto Lenis quien lleva casi 6 años al frente y a quien le tocó liderar la operación rescate de la empresa anunció el cierre de su histórica hilandería en Bello durante los primeros meses de este año. Esta decisión es consecuencia directa de la eliminación de aranceles para la importación de hilos y fibras, una medida con la que el gobierno intentó en noviembre del año pasado reducir los costos para los confeccionistas nacionales, pero que terminó asfixiando la producción local.

Lenis había logrado una importante alianza internacional con una gran textilera brasilera que le ha dado impulso a la operación en Medellín tal como se contó en esta nota.

Durante 14 años, los hilos e hilados mantuvieron un arancel del 10%, mientras que los tejidos fabricados con ellos gozaban de un 0%, una disparidad que ya afectaba la competitividad del sector hilatura-textil-confección que debe importar el 85% de los hilados discontinuos y casi la totalidad de los hilados continuos.

La industria nacional no logró absorber el aumento de costos en sus insumos y terminó trasladando esos valores al sector de las confecciones, perdiendo terreno frente a las prendas importadas, especialmente aquellas que ingresan por comercio electrónico. Al eliminarse el arancel del 10% en un contexto de devaluación cercana al 5% en el último trimestre, empresas como Fabricato, Lafayette y Grupo Crystal (Colhilados) quedaron en una posición vulnerable frente a los precios internacionales.

El impacto de este cierre es profundo, pues la hilandería (fundada en 1920 por Carlos Mejía, Antonio Navarro y Alberto Echavarría) ha sido el pilar económico de Bello y de la industria antioqueña por décadas. Era la primera línea del proceso de producción textil de Fabricato, a la que le sigue una tejeduría donde se tejen las telas, y un proceso final donde se termina.

La medida conlleva el despido de 180 personas y afectará negativamente a toda la cadena del cultivo de algodón, materia prima de la hilandería. Pese a la magnitud de este sacrificio industrial, Gustavo Lenis, presidente de Fabricato, señaló que el beneficio real en el precio final de las prendas de vestir no alcanza siquiera el 1%.

