- La nueva apuesta de los Calleja y Grupo Éxito en Colombia: un mega centro comercial en Suba

on una inversión de 4.700 millones de pesos, el Grupo Éxito presentó su primer Carulla en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Este es apenas uno de los proyectos que la compañía tiene previstos para 2026, pues Calleja confirmó que este año invertirán US$150 millones para la apertura de 15 nuevas tiendas: 14 Carulla y una Éxito. Además, Carlos Mario Giraldo, actual gerente general del grupo, se refirió al nuevo centro comercial que la compañía proyecta en Bogotá y reveló nuevos detalles sobre su desarrollo.

Carulla de Castilla.

Este ambicioso proyecto estará ubicado en la localidad de Suba y se espera que su construcción inicie durante el segundo semestre del presente año. Giraldo explicó que la inversión estimada será de alrededor de 500.000 millones de pesos y que el centro comercial contará con un área arrendada cercana a los 50.000 metros cuadrados. Adicionalmente, se conoció que el proceso de construcción tendría una duración mínima de dos años y medio, por lo que se proyecta que el complejo abra sus puertas durante el segundo semestre de 2028.

Así podría verse el nuevo Vive Suba.

Todo parece indicar que este nuevo desarrollo llevaría por nombre Viva Suba y contará con zonas verdes y diversos espacios comunitarios, alineados con las nuevas tendencias de urbanismo comercial. En este proceso ha sido clave Juan Lucas Vega, vicepresidente inmobiliario del Grupo Éxito. Ingeniero civil de la Universidad EIA, Vega lleva más de una década vinculado a la compañía y ha participado activamente en la consolidación de los Viva Mall como uno de los negocios más sólidos del grupo.

Se espera que este nuevo proyecto del Grupo Éxito albergue marcas nacionales e internacionales, además de zonas de entretenimiento, espacios gastronómicos y áreas de servicio. Aunque se trata de un punto estratégico para el comercio en Bogotá, el nuevo centro comercial tendrá el reto de competir con Plaza Imperial, un mall que ha logrado consolidarse con fuerza dentro de la localidad de Suba.

Viva, el exitoso modelo de centros comerciales del Grupo Éxito

El primer proyecto desarrollado por el Grupo Éxito bajo este modelo fue Viva Envigado, inaugurado en 2012. Desde entonces, este centro comercial ha pasado por constantes procesos de modernización, convirtiéndose hoy en uno de los más visitados de Medellín. Según estimaciones del sector, este complejo puede alcanzar los 30 millones de visitantes al año, posicionándose como uno de los centros comerciales más importantes de la capital antioqueña.

Viva Envigado.

Con la llegada de Viva Suba, el Grupo Éxito sumará un nuevo punto a los 17 centros comerciales Viva que actualmente tiene en el país, una red que le ha permitido alcanzar una participación del 31,2 % en propiedad única, de acuerdo con el Mapa Nacional de Centros Comerciales. Se trata de una apuesta ambiciosa con la que el grupo busca fortalecer su presencia y continuar su expansión en el mercado colombiano.

