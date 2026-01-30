- La jugosa chequera con la que la ficha de Benedetti arranca a manejar el Dapre

Nhora Mondragón tiene en sus manos un contrato de casi 12 mil millones, que le dejó firmado Angie Rodríguez, con la empresa 4-72, al que se lo entrego a dedo

La nueva directora del Dapre, Nhora Mondragón, encargada de los gastos de la Presidencia arranca con una muy jugosa chequera que le dejo su antecesora Angie Rodríguez. Esta firmó un convenio interadministrativo con 4-72, una empresa mixta público privada, sin abrir una licitación pública como se hacía en el pasado. El valor del convenio es cercano a los $ 12 mil millones para cubrir los viajes, eventos, conciertos, desayunos, viáticos, honorarios y todo lo logístico y la ordenadora del gasto es Mondragón, quien llegó al cargo el 22 de enero de 2026.

Mondragón se estrenó en el gobierno nacional gracias a su cercanía a Juliana Guerreo, quien se la recomendó al Ministro del Interior, que la nombró en la Dirección de convivencia y seguridad del Ministerio del Interior. Pero el brinco clave que logró es este ultimo nombramiento al lado del presidente Petro, y con un presupuesto amplio para ejecutar que empezó con 11.756.716.624 el 27 de junio de 2025, lleva en ejecución seis meses y este va hasta el último día del gobierno de Petro.

La entidad mixta 4-72, cambió su objeto gracias a una maniobra que realizó el exdirector Juan García Estrada, avalado por el entonces Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y le amplió su rango de acción para que tuviera el carácter de una Operadora logística. Esta se ha convertido en una opción para las entidades públicas que atreves de convenios interadministrativos, como el del DAPRE pueden ejecutar recursos fácilmente y sin necesidad de recurrir a licitaciones. Uno de los ejemplos es el Ministerio del Interior; Armando Benedetti escogió a 4-72, que ahora tiene en la dirección Fuad Abdala Salaiman, para ejecutar su operador logístico rondan los 183.000 millones de pesos, como se explica en esta nota. La historia del cambio de 4-72

