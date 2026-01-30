El milagro de tres tradicionales estadios de fútbol que resisten a punta de boletería

Atanasio, Metropolitano y Pascual Guerrero, remodelados varias veces, siguen siendo de las alcaldías de Medellín, Barranquilla y Cali y se usan también para eventos

El más reciente ranking de Pollstar dejó una gran sorpresa para Colombia: tres estadios de fútbol públicos y tradicionales del país lograron ingresar al listado, junto, El Campín y el Vive Claro, en un escalafón que destacó a 25 escenarios a nivel regional. Se trata del Estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El Atanasio Girardot fue una de las grandes revelaciones del ranking. Este escenario, perteneciente a la Alcaldía de Medellín y casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín, logró ubicarse en el sexto puesto. Durante 2025, el estadio recaudó US$21.543.203 y vendió 267.859 boletas. Más allá de los eventos deportivos, el recinto fue sede de conciertos masivos como el de Maluma, que reunió a cerca de 50.000 asistentes, y el de J Balvin, que convocó a más de 45.000 seguidores del artista paisa.

Otro de los escenarios destacados es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa de la Selección Colombia. Este emblemático recinto ya inicio un proceso de remodelación estará a cago del Consorcio Metroestadio, con una inversión de $172.969.667.789. Según Pollstar, el estadio de Barranquilla alcanzó un recaudo de US$11.648.596 y vendió 97.782 boletas, cifras que lo ubicaron en el puesto 14 del ranking. El escenario, propiedad de la Alcaldía de Barranquilla y sede habitual del Junior, podría ver reducido su papel en eventos musicales, ya que la ciudad contará próximamente con su propio Movistar Arena.

El listado también incluyó al Estadio Pascual Guerrero, casa del América de Cali y un recinto con más de 80 años de historia. Propiedad de la Universidad del Valle y operado por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, el estadio ocupó el puesto 18, con un recaudo de US$9.534.102 y 105.534 boletas vendidas.

Estos tres estadios públicos confirman que, pese a su antigüedad, siguen siendo competitivos en el circuito suramericano de grandes eventos, incluso a la par de recintos de Chile y Ecuador en términos de venta de boletería.

Vive Claro y El Campín, los dos escenarios más importantes de Colombia, además de los estadios de fútbol

Además de los estadios públicos, otros dos grandes escenarios brillaron en el ranking. El Estadio El Campín registró un recaudo de US$35.468.271 y la venta de 329.015 boletas durante 2025. Su desempeño no se explica únicamente por el fútbol, sino por una nutrida agenda de conciertos de artistas nacionales e internacionales como J Balvin, Carín León y Dua Lipa. Estas cifras lo ubicaron como el segundo escenario más importante del ranking de Pollstar.

En el quinto puesto apareció el Vive Claro, el nuevo centro de eventos de Ocesa en alianza con Claro. A pesar de llevar apenas algunos meses de operación, el recinto ya alcanzó un recaudo de US$23.756.665, con 290.431 boletas vendidas. En este corto tiempo ha albergado conciertos de artistas como Shakira y Green Day, consolidándose rápidamente como uno de los espacios clave para la industria del entretenimiento en el país.

En conjunto, estos resultados siguen posicionando a Colombia como uno de los referentes del sector de espectáculos en Suramérica, tanto por la solidez de sus escenarios tradicionales como por la llegada de nuevos espacios de gran formato.

