Duelo de titanes en el negocio de los hoteles de gama alta y media en Colombia

Fabio Villegas quien preside Decameron de los Santo Domingo y Miguel Diez de hoteles Estelar de la Organización Sarmiento Angulo se pelean turistas y viajeros

Por:
diciembre 28, 2025
Duelo de titanes en el negocio de los hoteles de gama alta y media en Colombia

La cadena de Hoteles Estelar cuyo presidente es Miguel Diez quien ha hecho una carrera de 30 años en el grupo hotelero de la Organización Luis Carlos Sarmiento que se ha focalizado en hoteles de gama alta y media en las principales capitales de Colombia como Bogotá, Medellin, Cartagena, Cali, Barranquilal, logró superar en ventas a su competidor, Decameron con su fórmula de todo incluido que preside Fabio Villegas. 

Ambas cadenas estuvieron por encima del billón de pesos en ventas el año pasado pero el negocio del grupo de Sarmiento Angulo  superó al de los Santo Domingo tanto en ventas como en utilidades, rubro en el que el CEO Miguel Diaz presentó unos resultados excepcionales que superaron los $ 35 mil millones.

La oferta de los hoteles Estelar que pertece a Corficolombiana, uno de los holdings de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo es combinar turismo con destinos de trabajo y comercial. Por eso ofrece habitaciones tanto en zonas de playa como Santa Marta y Cartagena como en el corazón empresarial de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellin y Cali. 

Puede también interesarle: Los dos hoteles más lujosos de Colombia son de Luis Carlos Sarmiento Angulo

La propuesta de su competidor es totalmente distinta. La cadena Decameron cuyo presidente es Fabio Villegas es la pionera y líder en el formato de todo incluido, focalizado en turismo vacacional y familiar. Uno de los más apetecidos es el resort de Barú, diseñado con un ambiente tropical, que recibe más de 6 mil turistas al año. 

Decameron es invencible con esta fórmula, muy innovadora en su momento a la que le apostó el propio Julio Mario Santo Domingo con un socio argentino aunque sus utilidades no fueron tan grandes en comparación a sus competidores en el 2024. Cercano a los $ 4 mil millones, éstas estuvieron muy por debajo de Hoteles Estelar y de On Vacation que ha impulsado a los viajes e familia a precios cómodos y a nuevos destinos, supero los $ 5 mil millones en utilidades el año pasado. Sus nuevos proyectos pueden haberle signifcado un impulso importante este año que termina. 

Vea también: Decameron, la cadena de los Santo Domingo perdió uno de sus hoteles estelares, el acuarium en San Andrés 

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

El «Efecto TikTok» en la creatividad: ¿Estamos entrenando un modelo de inteligencia estúpida y de gratificación instantánea?

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Caso Petro

Un Puerto Submarino y un Túnel Secreto: ¿Se Acerca el Fin del Misterio de Cleopatra?

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Ecopetrol toma el control de los pozos gas que tenía la  multinacional Shell en el Caribe frente a Urabá

Ecopetrol toma el control de los pozos gas que tenía la  multinacional Shell en el Caribe frente a Urabá

Entre españoles fue el negocio de la filial tecnológica de Telefónica que avanza en decirle adiós a Latinoamérica

Entre españoles fue el negocio de la filial tecnológica de Telefónica que avanza en decirle adiós a Latinoamérica

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus