Una empresa antioqueña creyó que podía competir con los poderosos portugueses de Ara 

La cadena de tiendas de Jerónimo Martins sacó su artillería jurídica el impidió el registro de un producto de la fábrica Amtex identificado en su catálogo como Ara

El último año para la cadena de tiendas Ara ha sido de especial crecimiento y de expansión en Colombia tras quedarse con los puntos de venta de Colsubsidio tal como se cuenta aquí. La fortaleza los ha llevado a defender más que nunca el nombre de una marca que ya tiene 1500 tiendas en el país y de allí la pelea que dieron contra la empresa paisa Amtex.

Los dueños de Amtex, especializada en la fabricación de polímeros funcionales, empleados en la industria textil, no pudieron registrar su nueva marca de producto para estampar telas. ¿La razón? El pretendido nombre del producto es Ara, lo que desató acciones de la reconocida cadena de supermercados del mismo nombre propiedad de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins.

Amtex fue fundada en 1972 y su línea de negocios es la investigación, desarrollo experimental y fabricación de productos químicos para la impermeabilización, impregnación y fijación de pigmentos en materias textiles. Su representante legal y presidente es Nicolás De Bernardi Domink. Una vez presentaron su nueva marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraron con la objeción de Jerónimo Martins Colombia S.A.S., quienes imputaron el trámite por considerar que el uso de la palabra Ara para otros fines distintos a los de la cadena podría confundir a los clientes y afectar de manera directa la cadena de tiendas.

Ara es una marca de la Jerónimo Martins, multinacional que llegó a Colombia en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando iniciaron operaciones en Pereira, y su objetivo fue convertirse en la cadena número uno de bajo costo en el país.

Dentro de la junta directiva de Jerónimo Martins Colombia S.A.S. aparece la excanciller María Ángela Holguín, quien era ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno Santos. Su conocimiento del país ha sido clave en la expansión de tiendas Ara, que hoy suma alrededor de 1500 tiendas con una planta de personal cercana a las 18.000 personas. La fórmula detrás de este auge ha sido combinar precios competitivos con una oferta de productos variada y de calidad, donde juegan un rol vital las marcas propias y ganar la confianza de los clientes.

En primera instancia, la SIC decidió negar el registro del nombre Ara por parte de Amtex. La cadena de tiendas Ara quiere mantener su expansión y no está dispuesta a permitir confusiones en el posicionamiento de una marca que cada día tiene más reconocimiento en el país.

