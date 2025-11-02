La fórmula del portugués Nuno Sereno presidente de Ara que un año disparó ventas y creció la presencia en Colombia

Tomó las riendas del negocio en mayo del 2024 y acaba de inaugurar la Tienda 100 en Medellín como parte de una racha de aperturas que suman ya 1560 locales

Ara Colombia va con todo y está disparada entre los supermercados, desafía a grandes como D1 y ha entrado como un jugador de peso en las tiendas de descuento. Ha vendido $ 600.000 millones, ha crecído algo más de 9 % en un año y está esperando ver como está frente a la cadena en la que los Santo Domingo tiene mayoría y la comanda el español Christian Bäbler Font

Detrás de la operación de Ara Colombia está el portugués Nuno Sereno, un ejecutivo que lleva más de 22 años en el grupo portugués Jerónimo Martins, de cuya junta directiva forma parte la excanciller María Angela Holguin quien era ministra cuando los portugueses aterrizaron en Colombia en el gobierno Santos.

Sereno se ha propuesto como meta cerrar el 2025 con 200 tiendas nuevas regadas por Colombia para completar los 1.560 locales. En Medellin acaba de inaugurar la número 100 como parte de su expansión en el departamento con un centro de distribución en Girardota, al norte del Valle de Aburrá, con capacidad para atender a 250 tiendas y que se convertirá en el más grande de Jerónimo Martins en Colombia.

La fórmula para vender y crecer está en la combinación de precios competitivos con una oferta de productos variada y de calidad, incluyendo marcas propias que han ganado la confianza de los clientes. De estas se están lanzando entre 80 y 100 cada año. El “pollo Ara” es ya un producto insignia, y está seguro de que los yogures, quesos y frutas congeladas como frambuesas o arándanos están ganando cada vez más terreno en los hogares paisas, y en el resto del país.

La pelea de todos los días

Ese principio de precios bajos sin sacrificar la calidad es “una pelea diaria y dura” que hay que dar, sobre todo en momentos en que el bolsillo de los colombianos está golpeado. En eso está trabajando Ara y Sereno. Tiene una gestión muy rigurosa de costos para no sacrificar calidad peor tampoco rentabilidad y trasladar beneficios a los consumidores.

Todo eso se ha acompañado de un diseño agradable pensando s que la clave está en la fidelización de los cliente. Est es un punto clave en la competencia con D1. Dicen los conocedores del retail que, la «victoria» no se define únicamente por las cifras de ventas trimestrales, sino por la capacidad de cada cadena para mantener la lealtad del cliente a largo plazo, adaptándose los vaivenes de sus preferencias, y claro está, con una propuesta competitiva.

Ara ya avanza con la primera versión de su app móvil, con ella piensa hacer promociones personalizadas. Por ahora ha sido una apuesta ganadora. La batalla por el primer puesto en las tiendas de descuentos todavía no ha terminado.

