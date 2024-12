La tienda de descuentos, no pudo impedir el registro de la marca MG Beauty y así la empresaria Mariaelena Gonçalves pudo seguir adelante con su emprendimiento

Todo comenzó cuando la modelo y empresaria venezolana, Marielena Gonçalves, buscó la aprobación del eslogan, MG Beauty; no obstante, para la multinacional portuguesa Jerónimo Martins, la propietaria de Tiendas Ara, no se debía dar el visto bueno. Para la firma del viejo continente, sus productos marca Be Beauty podían salir afectados si se concedía el registro. Por el problema entre las dos sociedades debió aparecer la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy bajo las órdenes de Cielo Rusinque.

La disputa por el logo entre Ara y la nueva marca

(Marcas enfrentadas)

Para los abogados de Jerónimo Martins Colombia, cuyo CEO es Pedro Soares dos Santos, los clientes podían equivocarse al asociar la marca MG Beauty con los productos de cuidado personal comercializados en la cadena de tiendas Ara bajo la marca Be Beauty. Para los juristas de Jerónimo Martins se podía dar dos tipos de confusiones, la directa o la indirecta si se aprobaba el eslogan. La confusión directa es cuando los clientes piensan que están comprando un producto en vez de otro, y la confusión indirecta consiste en asociar por error el origen de las mercancías. Este podría ser el caso si se accedía a la petición de Marielena Gonçalves.

Los empleados de Nuno Sereno, el gerente general de Tiendas Ara en Colombia, se toman en serio la defensa de los eslóganes de su compañía. La firma que llegó al país en 2013, es decir que hace presencia desde hace once años, busca cuidar las marcas con las cuales planea continuar su expansión por todo el territorio. Con cerca de 1.380 locales en el país ha logrado posicionarse como una de las tiendas de hard discount más importantes. Su táctica de precios bajos, descuentos y constante crecimiento les está dando frutos. Dentro de su expansión la defensa de sus marcas también es parte de sus deberes.

En respuesta a los argumentos de los portugueses, los empleados de Marielena Gonçalves señalaron: la palabra beauty no puede ser apropiada por nadie en particular. Bajo las normas de la SIC los vocablos comunes como beauty independiente de ser en otro idioma no pueden registrarse para ser de dominio único, porqué al permitir este tipo de licencias el lenguaje empezaría a agotarse, y las personas y empresas perderían parte de su libertad de expresión, al tener condicionantes a la hora de comunicar características de sus productos.

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon los motivos de las partes pasaron a tomar una decisión.

El veredicto de la entidad de gobierno

Para la Superindustria se debía conceder el nombre MG Beauty. No había ninguna posibilidad de confusión o de asociación inconsciente por parte de los clientes por existir suficientes diferencias entre las marcas.

