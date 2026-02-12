Kennedy es la localidad donde más roban vehículos en Bogotá

Son 5 localidades de Bogotá las que están amenazadas por este delito que se ha vuelto un negocio ilegal que mueve 4.500 millones de pesos

Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades de Bogotá donde más roban vehículos. La información proviene de los registros entregados por las autoridades y la Secretaría de Seguridad de Bogotá. En estas localidades se concentra el 43 % de los casos reportados en la ciudad. Los hurtos ocurren en zonas comerciales y residenciales, especialmente en horas nocturnas y fines de semana.

Kennedy es la localidad con el mayor número de casos, localizados principalmente en los sectores de Castilla y Ciudad Kennedy, mientras que en Puente Aranda los robos se concentran en los barrios Galán y Ciudad Montes. En la localidad de Engativá el más afectado es el barrio Normandía. En otras Localidades como Ciudad Bolívar el robo de carros afecta a los residentes de los barrios Candelaria y Madelena, y en la Localidad de Suba el mayor número de registros de robo de vehículos se presenta en las zonas aledañas a la Avenida Suba y la Avenida Ciudad de Cali, sobre todo en zonas comerciales y residenciales.

A finales de 2025, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, reportó la reducción del hurto de vehículos en -24 %, resaltó la recuperación de cerca de 1000 vehículos y la reducción del número de casos, que pasaron de 4.147 en 2024 a 3.247 en 2025. Sin embargo, desde el Concejo de Bogotá se ha manifestado que, efectivamente, hubo una reducción, pero el delito no ha cambiado y más bien se ha transformado en un negocio criminal cada vez más sofisticado y rentable.

Sobre el tema, el concejal de Bogotá Marco Acosta, del Partido Mira, dijo que, mientras la Alcaldía de Bogotá celebra la reducción en las cifras de hurto a vehículos, los criminales celebran ganancias. Durante un debate de control político realizado en el Cabildo Distrital, Acosta dijo que el robo de carros en Bogotá ya no es un delito de oportunidad sino una cadena criminal que incluye el hurto del vehículo, vigilancia, desarme, distribución, lavado de dinero, corrupción, falsedad de documentos y la comercialización de autopartes a través de talleres y comercio informal.

Con el fin de hacerle frente a este delito de alto impacto en la ciudad, la Policía Metropolitana de Bogotá, de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad del Distrito, presentaron el cartel de los más buscados por el hurto de automotores. Encabeza este listado alias “Sebas”, quien responde al nombre de Yohan Sebastián Mosquera Gamboa y se dedica al hurto de camionetas de alta gama en las distintas localidades de Bogotá. La lista la completan los alias Salado, Velandia y Ríos, señalados por las autoridades de una serie de delitos calificados y agravados.

Los nombres de pila de estos delincuentes, de acuerdo con la policía de Bogotá son: John Edwin Ríos, Nicolás Páez García y Beimar Lugo Velandia. De acuerdo con el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, los delincuentes hacen parte de un grupo delincuencial común organizado llamado “Los pumas”, quienes el reporte se dedican al robo de carros de alta gama con métodos violentos.

En operativos adelantados en Bogotá y Medellín, 3 de los integrantes de esta banda fueron capturados. A dos de ellos les fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario y el tercero fue dejado en libertad por no tener antecedentes. La policía está en la búsqueda de los otros integrantes de la organización criminal.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.