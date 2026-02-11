Los alumnos de español aumentaron en un 35% como respuesta a una acertada estrategia de marketing que enviaron como notificación a los usuarios de Duolingo

Duolingo, la plataforma para aprender idiomas más conocida del mundo creada por el guatemalteco Luis Von Ahn en el 2011 y que tiene ya 950 millones de descargas, le supo sacar tajada al concierto del puertoriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX de este domingo en Califronia.

La oportunidad se presentó cuando el cantante cerraba su espectáculo con el tema “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, que se ha posicionado como el número uno en el top global de Spotify con 16.526.556 reproducciones.

Mientras el artista cerraba su actuación y caminaba hacia una de las salidas de la cancha del Levi’s Stadium, el equipo de marketing de la aplicación le envió una notificación a sus usuarios diciendo: “¿Tienes dificultades con el español? Yo te puedo ayudar. Hagamos una lección ahora”.

El mensaje fue un acierto que llevó a que a las 8 p.m. la aplicación tuviera un incremento de 35 % de alumnos iniciando lecciones de español.

Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.



Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

Como si fuera poco, el equipo de marketing lanzó una promoción de cuatro meses gratis usando el código BENITO, haciendo referencia al boricua, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny.

4 months of super duolingo for free. on me. 🐰🇵🇷

just use code BENITO https://t.co/InB7bwU2Cm



(only available for the first 1,000 redeemers. ends 11:59pm PT) https://t.co/UK3EHGxjfE — Duolingo (@duolingo) October 1, 2025

El guatemalteco Luis Von Ahn, uno de los creadores de Duolingo, asegura que la fórmula secreta para que esta aplicación de educación tenga las métricas de una aplicación de entretenimiento es que usan las mismas técnicas que los videojuegos y las redes sociales.

Duolingo nació siendo un éxito. En noviembre de 2011 hicieron un primer piloto con una versión privada, y, en menos de un mes, ya tenían 300.000 personas inscritas en una lista de espera para poder ingresar. En su primer año, 10 millones de personas descargaron la aplicación. En 2024, la aplicación acumuló 950 millones de descargas, 103 millones de usuarios activos por mes, entre los que se cuentan miles de colombianos, y un total de ingresos de 748 millones de dólares. A esto hay que añadir que la empresa estadounidense tiene sus oficinas principales en Pittsburgh, Pensilvania, pero hace presencia en Alemania y China. En total, emplea 850 personas en diversos cargos.

También puede leer: El genio que se inventó Duolingo, la plataforma para aprender idiomas más famosa del mundo

Aunque el sello distintivo de la aplicación son los idiomas, también han dado el salto a otras disciplinas, ofreciendo lecciones de matemáticas, música y ajedrez. Asimismo, han destacado por ofrecer lecciones de idiomas ficticios como el alto vayrio, desarrollado para la serie “Juego de Tronos” de HBO. La estructura de los cursos se basa en el análisis de cada usuario, para que este tenga el 80 % de probabilidad de acierto y consiga generar una recompensa en corto tiempo que lo estimule a continuar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.