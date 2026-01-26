- Cómo lograron lo portugueses de Tiendas Ara en 2025 ganarle a los Santo Domingo de D1 en la carrera por tomar el país

Nuno Sereno, cabeza de la cadena en Colombia abrió 225 nuevas tiendas gracias al negocio con Colsubsidio y a su agresivo plan de negocios que no se detiene

Tiendas Ara, la cadena portuguesa low cost dio un golpe en el 2025 después de un bajonazo en sus ingresos en el 20214. El portuguez Nuno Sereno quien es la cabeza del emporio Jerónimo Martins con sede en Lisboa, arrasó como una aplanadora gracias a su constante y bien calculada expansión. Al cierre del año pasado, la empresa logró la apertura de 225 tiendas, lo que equivale a 215 adicionales netas. Un crecimiento que no fue casual y que se explicó, en buena parte, por la integración de los locales en los que anteriormente operaban las tiendas de Colsubsidio.

La ex canciller María Ángela Holguín ha acompañado este proceso de expansión desde la Junta Directiva del grupo portugués Jerónimo Martins en Lisboa a la que pertenece desde abril de 2019, recién terminó el gobierno Santos en el que estuvo durante los dos periodos, participando en la toma de decisiones estratégicas de la empresa, propietaria de Tiendas Ara en Colombia.

La ex canciller quien es pareja del candidato presidencial Sergio Fajardo está hoy activa políticamente acompañando la campaña del candidato presidencial del partido Dignidad y Compromiso como lo anunciaron a comienzos del año y se cuenta aquí

La movida estratégica con los almacenes de Colsubsidio fue clave para remontar la cuesta. Tiendas Ara consiguió montar una red actual de 1.653 puntos a nivel nacional. El disputado segmento del hard discount sigue creciendo y, de esta manera, la cadena de Jerónimo Martins busca acercarse cada vez más a competidores como D1, que según cifras oficiales ya supera las dos mil tiendas en el país. Este avance no fue improvisado: es el resultado de una estrategia agresiva que empezó a cocinarse desde finales de 2024.

Sin embargo, el crecimiento de Tiendas Ara no se limita únicamente a la apertura de sedes. A la par, la compañía se sigue consolidando con un sólido desempeño comercial. Durante 2025, sus ventas aumentaron 17,4% y, en euros, alcanzaron los 3.200 millones, lo que representa un 13,2% más frente a 2024.

El éxito y la aceleración del crecimiento responden a una estrategia encabezada por Sereno, que parte de una premisa clara: precios estables. Una política que resulta más cómoda para su público, mejora la rotación de productos y termina siendo más rentable para la cadena. A esto se suma la disponibilidad de ubicaciones, un factor que Ara ha sabido aprovechar muy bien, ocupando espacios vacíos o ya posicionados en la mente del consumidor, como ocurrió con los locales de Colsubsidio.

Todo este engranaje está amarrado a un surtido constante y a precios que no varían, algo que solo es posible gracias a un control logístico que funciona como un reloj. Para rematar, la cadena de Jerónimo Martins ha buscado una cercanía real con los barrios, ofreciendo no solo buenos precios, sino también promociones pensadas específicamente para su público objetivo. Al mismo tiempo, concentró su crecimiento por regiones, abriendo más tiendas dentro de los mismos departamentos, lo que le permite optimizar rutas, reducir costos y ganar mayor visibilidad en cada zona.

Los retos de Tiendas Ara para seguir su buen camino durante 2026

La estrategia de Tiendas Ara funcionó a la perfección y los resultados de 2025 son prueba de ello. Sus formatos estandarizados y la capacidad de replicar el modelo en cada nueva apertura fueron claves para sostener el ritmo. No obstante, el reto ahora es mayor: no solo se trata de seguir creciendo o abrir más tiendas, sino de mantener la consistencia y el buen desempeño en un mercado cada vez más competido, donde también pelean D1 e Ísimo.

Tiendas Ara deberá seguir posicionándose como una de las opciones favoritas de los colombianos por sus precios bajos, sin sacrificar disponibilidad ni calidad. De hecho, en este 2026 ya arrancó con campañas de fidelización. Durante todo enero y parte de febrero, la cadena está regalando cuadernos Norma para el inicio de la temporada escolar. En total, serán 3,5 millones de cuadernos entregados.

Su nuevo reto es poder alcanzar el número de tiendas que hoy tiene D1 a nivel nacional. La cadena de los Santo Domingo invierte cerca $200.000 millones cada añ para poder expandirse y de hecho, podrían llegar a las 3.500 o 3.600 tiendas, como lo aseguró Christian Bäbler, CEO de D1.

Sin embargo, Tiendas Ara ha demostrado tener una relación cercana con el gobierno actual. Durante 2023, el presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro con Pedro Soares dos Santos, CEO de Jerónimo Martins, en la ciudad de Lisboa. En aquel encuentro, el presidente anunció que Colombia contaría con más de 200 nuevas tiendas de esta cadena y que incluso se estaba contemplando la opción de comprar productos directamente a los campesinos colombianos.

CEO de Jerónimo Martíns junto a Gustavo Petro.

Adicionalmente, se anunció que el Gobierno colombiano propuso establecer una línea de crédito especial para mejorar las condiciones de transporte de las mercancías, de tal manera que los productores sean más competitivos.

