- Quiénes integran la cúpula militar que conformó Petro hace menos de un año y le rendirá honores al Tigre en Cali

El próximo 7 de Agosto habrá una novedad en la posesión del Presidente de la república. Abelardo de la Espriella ni jurará ni recibirá la banda presidencial en el centro de Bogotá, sino en una ciudad de provincia. La escogida fue Cali. Pero hay algo más. Los militares no harán la guardia de honor tradicional del recorrido del presidente juramentado desde la Plaza de Bolívar (o el Capitolio como sucedió con Álvaro Uribe por razones de seguridad) hasta la Casa de Nariño, donde en la Plaza de armas la cúpula le rinde honores al nuevo Presidente. Con Abelardo de la Espriella, los generales serán protagonistas en su posesión y el presidente ya jutamentado llegará al Cantón Pichincha en Cali, donde funciona la Tercera Brigada del Ejército que opera en el suroccidente del país.

La cúpula que en Cali le rendirá honores al Presidente ya posesionado, muy seguramente no permanecerá largo tiempo. Son los generales escogidos por Gustavo Petro y su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, hace menos de un año. Son los militares que Petro fue acomodando en el tablero, empujado por bajas y retiros que suman casi 20 mil uniformados en los 4 años del gobierno y responden a prioridades muy distintas a las anunciadas por De la Espriella, quien escogió a un general tropero como es Jorge Eduardo Mora como Ministro de defensa.

Quiénes integran la cúpula militar que conformó Gustavo Petro hace menos de un año que le rendirá honores al Tigre

El más antiguo de ese grupo en el cargo es el vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, que asumió como comandante de la Armada de Colombia en julio de 2024, en reemplazo del Almirante Francisco Hernando Cubides, quien lideró la fuerte operatividad contra las lanchas cargadas de coca por los océanos y principales ríos del país, que se dio desde el inicio del Gobierno Petro, un récord que el presidente del Pacto Histórico usó para mostrar su lucha contra el narcotráfico en su muy comentada reunión con Donald Trump el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca.

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Rozo, quien recogió esa bandera, nació en Medellín el 16 de junio de 1968 y entró a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en enero de 1986, cuando tenía apenas diecisiete años. Se graduó como teniente de corbeta en 1989, en la especialidad de Ejecutivo Superficie, y desde entonces acumuló más de tres décadas en unidades de superficie, capitanías de puerto y comandos de flotilla, hasta llegar a segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Armada, el peldaño inmediatamente anterior al que ocupa hoy. Petro lo puso al frente de una fuerza de más de treinta y un mil marinos e infantes de marina en un momento en que el narcotráfico marítimo y fluvial exigía igualar o superar los resultados que ya había logrado el Almirante Cubides, a quien el presidente nombró luego como Comandante de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó hasta el 29 de diciembre, fecha en que renovó toda la cúpula, excepto a Vicealmirante Rozo.

El resto de la cúpula llegó después, en una oleada de relevos que el presidente anunció un par de días antes de terminar el 2025, ya instalado como ministro de Defensa el general boyacense Pedro Sánchez, quien fue uno de los protagonistas militares de la Operación Esperanza que trajo devuelta a los cuatro hermanos Mucutuy que duraron perdidos durante 40 días en la selva entre Guaviare y Caquetá

En reemplazo del Almirante Cubides en la comandancia general del FF.MM. Petro eligió en la recta final al general Hugo Alejandro López Barreto, un militar de camuflado para conducir la neutralización de las economías ilícitas y el control militar de las regiones más golpeadas por la violencia en la fase final de su mandato, una tarea que exigía tanto experiencia operativa como cercanía con la tropa, algo que López construyó a partir de una gestión enfocada en el bienestar de soldados, marinos e infantes.

El general López asumió la Comandancia General el 30 de diciembre de 2025. Nacido en Cali en 1968, entró a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova a los quince años y se graduó como subteniente de Caballería en 1987. En sus más de cuarenta y dos años de servicio pasó por la jefatura del Estado Mayor Conjunto, por la mesa de negociación con el ELN como observador militar, por la Dirección de Sanidad Militar durante la pandemia —trabajo que le valió el título de Colombiano Ejemplar— y por el mando de la Primera División y de la Fuerza de Tarea Vulcano, entre una decena de cargos más.

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El mismo día asumió el Almirante boyacense Harry Ernesto Reyna Niño como jefe del Estado Mayor Conjunto. El Oriundo de Sogamoso hizo casi toda su carrera en la Armada, desde la División de Artillería y Misiles del ARC Antioquia hasta la Fuerza Naval de la Amazonía, pasando por la dirección del Hospital Naval de Cartagena y la agregaduría militar en Perú. Había pasado por hospitales, escuelas de formación y comandos de guardacostas antes de llegar a segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval, y esa mezcla de gestión técnica y mando operativo fue lo que Petro y Sánchez pusieron a coordinar entre las tres fuerzas, justo cuando el trabajo conjunto empezaba a pesar tanto como el combate mismo.

Dos días antes, el 29 de diciembre, el mayor general Royer Gómez Herrera había tomado el mando del Ejército Nacional. Ingeniero civil y especialista del Arma de Ingenieros, entró a la Escuela Militar de Cadetes en 1991 y construyó su carrera en el combate directo contra estructuras armadas ilegales, primero como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y luego al frente de la Primera División y de la Tercera Brigada. Esa hoja de vida, construida a punta de operaciones contra cabecillas de organizaciones criminales, fue lo que pesó para ponerlo al mando de la fuerza terrestre en momentos de máxima presión sobre los corredores del narcotráfico.

El quinto integrante de esa cúpula, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, llegó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el mismo anuncio del 27 de diciembre. Bogotano, piloto desde 1989, acumula más de ocho mil horas de vuelo en aeronaves que van del OV-10 al Boeing 767 y una maestría en estudios estratégicos de la Escuela de Guerra Aérea de Estados Unidos. Antes de asumir el mando venía de ser segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la misma fuerza, y había pasado por la jefatura de la Casa Militar de la Presidencia, un cargo que lo puso en contacto directo con el círculo más cercano de Petro.

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Esa es la cúpula que Abelardo de la Espriella y su ministro de defensa designado, el exgeneral cucuteño Jorge Eduardo Mora —hermano del también general retirado Jorge Enrique Mora Rangel y quien fue uno de los militares a los que Petro descabezó— heredan el 7 de agosto, cuando De la Espriella jure como presidente en uno de los auditorios de la Arena USC en Cali y ceremonia que luego se trasladará a la base militar Pichincha, también en Cali, donde junto a la cúpula heredada, empezará a gobernar un país que al que le prometió mano dura.

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