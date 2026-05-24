- El expolicía que maneja la seguridad de Abelardo de la Espriella

El fuerte esquema que protege al Tigre incluye un atril de cristal blindado y casi 40 efectivos de entidades como la UNP, seguridad privada y Policía Nacional

Carlos Caicedo Páez, el jefe de seguridad de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, está en el centro de las miradas por ser el responsable de gestionar y denunciar las graves amenazas que ha enfrentado el candidato durante su recorrido nacional.

Por ejemplo, fue quien denunció la recepción de llamadas anónimas sobre planes de atentado contra De La Espriella atribuidas al ELN en febrero de 2026, y que ese grupo armado negó. Caicedo, quien también ha cumplido funciones de portavoz, lidera el equipo de protección privada y coordina con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional la seguridad de De la Espriella.

Le puede interesar: Los contrastes de la campaña de Abelardo De La Espriella en Medellín con lleno total y denuncias de intimidación

Bajo su mando, la campaña adoptó medidas de seguridad no convencionales en Colombia, como el uso de un atril con vidrio blindado de 360 grados que el candidato usa en plazas públicas para mitigar riesgos de ataques con francotiradores.

Paez fue quien estuvo al frente de la detección de individuos armados sospechosos en eventos políticos, como en Envigado, Antioquia, cuando hace pocos días su identificaron sujetos con equipos de inteligencia cerca del escenario.

La composición del alto nivel de seguridad

El candidato porta permanentemente un chaleco de protección balística en todas sus apariciones públicas. Asimismo, su equipo se desplaza en lo que denominan un "búnker móvil" para traslados terrestres.

El esquema dispone de camionetas con niveles de blindaje superior para sus desplazamientos en caravana.

Su equipo de seguridad realiza barridos previos en las zonas de eventos, lo que permitió, por ejemplo, detectar individuos armados sospechosos en Envigado durante mayo de 2026.

Le puede interesar: Las maniobras de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para ganarse los votos en el Caribe Colombiano

Además del personal humano, el "aparato" incluye Sistemas Antidrones para neutralizar posibles ataques aéreos en eventos públicos; también mantas y vidrios balísticos y un despliegue de barreras físicas que rodean su tarima.

Este robusto despliegue ha sido justificado por su equipo tras el asesinato de integrantes de su campaña en el Meta, como lo dijimos en esta nota.

Su cierre de campaña

Todo este esquema logramos verlo de primera mano en el cierre de campaña en Bogotá en la plaza Lourdes, donde el candidato contó con el acompañamiento de los miembros de Goes, que estuvieron custodiando hasta tres calles a la redonda del evento.

También se logró evidenciar el despliegue de la Policía local, que refuerza la idea del candidato cuando dice que “recuperará la seguridad ciudadana en Colombia”. Entre la multitud se paseaban los agentes del orden como parte del operativo para prevenir seguramente altercados o atentados contra De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, también presente, José Manuel Restrepo.

Le puede interesar: Revancha de simpatizantes de Abelardo De La Espriella contra Cepeda tras arengas contra Uribhttps://www.las2orillas.co/revancha-de-simpatizantes-de-abelardo-de-la-espriella-contra-cepeda-tras-arengas-contra-uribe/e

Al Tigre se le ve en tarima rodeado por un grupo de hombres que hacen parte de los 40 miembros de su gran cuerpo de seguridad, y al resto se les puede ver dispersos por la zona en la que el candidato hace presencia. Estos hombres de seguridad permanecen en estado de alerta, observando y escuchando a los presentes, atentos a cualquier actividad sospechosa que pueda representar algún riesgo para los asistentes o para el candidato que hoy puntea en las encuestas y es uno de los opcionados, junto a Paloma Valencia e Iván Cepeda, a pasar a segunda vuelta presidencial, o, como sus seguidores coreaban en el cierre de campaña: “el Tigre gana en primera”.

Anuncios.

Anuncios..