Supersalud ordena medidas cautelares contra la Clínica Juan N. Corpas ante crisis por falta de pagos

Un déficit de más de 35 mil millones tienen a esta Clínica que hace parte del Grupo Social Corpas, un referente en medicina alternativa, pendiendo de un hilo.

La Clínica Juan N. Corpas de Bogotá, una prestigiosa institución privada reconocida por su carácter docente-asistencial y su liderazgo en medicina familiar y alternativa, atraviesa una de las peores crisis de su historia.

Fundada originalmente para atender a personas de escasos recursos y servir como escenario de práctica para los estudiantes de medicina, la institución acumula hoy un déficit cercano a los 35.000 millones de pesos. De acuerdo con su director, Juan Carlos Vera, la situación se debe principalmente al drástico incumplimiento de pagos por parte de diversas entidades aseguradoras que mantienen contratos con la clínica.

Cuentas pendientes por pagar

El desglose de la cartera pendiente por los servicios de salud ya prestados evidencia la magnitud del problema: la EPS Famisanar adeuda un total de 8.976 millones de pesos; EPS Sanitas tiene obligaciones por 5.458 millones de pesos; Salud Total EPS registra una deuda de 3.903 millones de pesos; la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) debe 2.561 millones de pesos; y Compensar EPS presenta un saldo pendiente de 764 millones de pesos.

Este ahogo financiero provocó el desabastecimiento de medicamentos y retrasos de hasta seis meses en el pago de salarios y honorarios médicos, lo que desencadenó la renuncia masiva de los especialistas intensivistas. Por esta razón, la clínica admitió públicamente que se vio obligada a operar con apenas 4 de sus 16 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante el riesgo inminente en la atención de los usuarios y en medio de plantones de extrabajadores que exigen sus sueldos, la Superintendencia Nacional de Salud impuso a mediados de mayo de 2026 una medida cautelar ordenando la cesación provisional de las acciones críticas, correctivos inmediatos y la entrega de un plan de trabajo detallado para subsanar los hallazgos.

Jorge Piñeros Corpas, fundador de la Clínica y la Fundación Juan N. Corpas

La realidad actual contrasta con la trayectoria de un proyecto social y académico que comenzó en febrero de 1971. En ese entonces, el Dr. Jorge Piñeros Corpas, junto al Dr. Andrés Arias Rubio, inició las actividades docentes en el Centro de Estudios Preclínicos, establecimiento que un año después se transformaría en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas.

El Dr. Piñeros Corpas ejerció como decano de la escuela hasta 1983 y, posteriormente, asumió como el primer rector de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas hasta el año 2004. Tras su retiro, la rectoría fue asumida por su hija mayor, la Dra. Ana María Piñeros Ricardo, bajo cuyo liderazgo la universidad expandió sus programas académicos y consolidó alianzas de cooperación en educación médica.

Ana María Piñeros, lidera el Grupo Social Corpas que incluye la Universidad, la Clínica, Labfarve y Medicor

La Clínica Juan N. Corpas, que abrió sus puertas en marzo de 1976, fue el resultado de la necesidad identificada por el Dr. Jorge Piñeros Corpas: se requería una Institución Prestadora de Servicios de Salud para personas de escasos recursos económicos y de un escenario de práctica para los estudiantes de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Ambas instituciones se bautizaron en honor al tío materno de Piñeros, el Dr. Juan Nepomuceno Corpas, un destacado médico graduado en 1910 en la Universidad Nacional de Colombia que inspiró profundamente la visión de la medicina familiar.

El Dr. Piñeros Corpas, por su parte, obtuvo su título de bachiller en el colegio Externado nacional Camilo Torres a los 15 años y posteriormente realizó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional, graduándose de médico cirujano a los 21 años en 1948. Dedicó su vida a promover la educación médica con visión sistémica y enfoque integral, enmarcada en el concepto de medicina social y en el modelo medicina familiar. Falleció en diciembre de 2012.

A lo largo de las décadas, la Fundación Universitaria se consolidó como el referente y pionero indiscutible en Colombia en el estudio e investigación de las Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal. Su escuela fue la primera del país en estructurar procesos académicos formales con enfoques científicos en Homeopatía, Medicina Tradicional China, Terapia Neural y Farmacología Vegetal, apoyándose en el "Jardín Medicinal Jorge Piñeros Corpas" como un aula viva para el aprendizaje.

Las empresas del Grupo Social Corpas

Con base en estos desarrollos, el Dr. Jorge Piñeros fundó en 1984 el Laboratorio de Farmacología Vegetal e Investigaciones Asociadas (Labfarve), actualmente dirigido por su hija, la Dra. Luz Helena Piñeros, quien fuera previamente Gerente de la Clínica Juan N. Corpas durante 27 años. La creación de Labfarve respondió al enorme potencial bio-diverso de Colombia —que cuenta con unas sesenta mil especies vegetales, de las cuales el 10 % son medicinales— y al beneficio social de ofrecer extractos vegetales estables que mitigan efectos secundarios, reducen la toxicidad y disminuyen los costos para el sistema de salud en comparación con los medicamentos de síntesis química.

El ecosistema de innovación del Grupo Social Corpas continuó creciendo en 1994 con la fundación de Medicor, una empresa dedicada al suministro y desarrollo de tecnologías y equipos biomédicos diseñados con rigor científico para terapias no farmacológicas. Toda esta red de instituciones y empresas, que incluye además a la Unidad de Terapia Integral Jorge Piñeros Corpas (Unimed), conforma el actual Grupo Social Corpas, hoy bajo la dirección general de la Dra. Ana María Piñeros Ricardo.

Pese a la solidez de su legado académico y científico en el país, el funcionamiento del eje hospitalario central de la Corpas se encuentra hoy seriamente amenazado por la crisis de liquidez que afecta al sector salud colombiano.

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