- El general retirado que le puso miles de votos al Tigre en los Santanderes y terminó premiado con Ministerio de Defensa

El mayor general Jorge Mora salió en la primera barrida de militares de Petro, entró a la política en su natal Cúcuta donde no logró curual peri sí ministerio

La vida le cambió al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López cuando a cinco días de posesionado como presidente Gustavo Petro, hizo parte de la primera descabezada de altos militares, y pasó a ser uno de los miles de reservistas que pesan silenciosamente en más de una decisión del país. Se reconectó con su tierra y a su natal Cucuta la volvió su escenario de actividades, ya no atada a las armas sino a la palabra, a la política.

Llegó a la campaña de Abelardo de la Espriella casi que de rebote, después de haber intentado ser gobernador con el Centro democrático y luego senador de Salvación Nacional, el partido recuperado por Enrique Gómez Martínez que le dio su curul y el aval a la candidatura del Tigre.

En campaña Mora López fue un alfil clave para aglutinar los militares en retiro, que son uno de los sectores más visibles de la oposición dl gobierno de Gustavo Petro. El centro de la actividad se centró en los departamentos de Santander y Norte de Santander de donde s oriundo.

En esos dos departamentos barrió el Tigre. En Santander obtuvo 822.592 votos, el 68,3 % y en Norte de Santander 413.460, cerca de 65 % de la votación. Mora López, nacido en Cúcuta, hermano medio del general Jorge Enrique Mora Rangel e hijo de Jorge Mora Becerra quien fuera gobernador de ese departamento, y además nieto de militar, tuvo mucho que ver con esos resultados.

El general Enrique Mora Rangel (p.e.p,d) es el hermano mayor del ministro de Defensa nombrado por Abelardo de la Espriella

En campaña Mora recogió la energía y la radicalización de los militares en retiro y convenció a muchos de estos veteranos con su saludo castrense que prioriza la seguridad y reducción del tamaño del Estado, muy afín al electorado santandereano. De hecho, Santander y Norte de Santander conforman un corredor político donde confluyen varios exgenerales con influencia pública, entre ellos Juvenal Díaz, actual gobernador de Santander. Jorge Eduardo Mora López, el nuevo mindefensa y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, todos identificados con una agenda de fortalecimiento de la seguridad y cercanos al proyecto político de Abelardo de la Espriella. Zapateiro fue clave en la campaña que abandonó en mayo para ponerse al frente de un lio judicial.

Otros líderes regionales también fueron importantes en los resultados, como Jaime Andrés Beltran, ex alcalde de Bucaramanga que fue designado ministro de Vivienda por Abelardo el 7 de julio.

Jorge Eduardo Mora López en su carera militar combinó al general tropero con el estratega

Jorge Eduardo Mora, 22 años menor que su hermano Enrique Mora Ranngel, es sobre todo un general a los que se les dice “tropero”, pero también es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas. Fue herido en combate cuando era subteniente durante una emboscada por el Frente 16 de las antiguas Farc en Tres Matas, Vichada. Perdió 16 de sus hombres, y duró 3 días combatiendo con solo 8 soldados en una época de comunicaciones precarias y el apoyo aéreo demorado.

Ese fue el episodio más doloroso de su carrera militar que duró 36 años, hasta 2022 cuando el recién llegado presidente Petro descabezó parte de la cúpula militar. Era desde 2021 comandante de la Octava División del Ejército Nacional. Antes comandó la División de Fuerzas Especiales del Ejército y fue director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Además, fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales. Y se desempeñó como asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

La entrada a la política

Con el traje de civil pidió el aval del Centro Democrático para su aspiración de gobernador por Norte de Santander pero se quemó, y para las elecciones al Senado, el puesto abajo en la lista cerrada de Álvaro Uribe lo hizo buscar unirse al Movimiento de Salvación Nacional de Enrique Gómez Martínez que era el puntal político de Abelardo. No fue elegido.

El general (r) Mora López llevó a los reservistas la estrategia de seguridad

El general Mora López participó en la construcción de las propuestas de seguridad de Abelardo e integró el equipo encargado del empalme en materia de defensa.

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Su nombramiento llega. En un momento de tensión con episodios. como el que se llevó a cabo el lunes. Fue una reunión privada realizada a altas horas de la noche, entre la cúpula militar de las fuerzas militares y Petro. En ella el alto mando militar le expresó a presidente su inconformidad e incomodidad por las expresiones recientes de desconocimiento de los resultados electorales oficiales. Y le manifestaron que las fuerzas militares tienen un deber.de protección de la Constitución y la ley, por encima de los intereses políticos o ideológicos individuales.

Posterior a la reunión se retiraron visiblemente molestos. A la reunión no asistió el ministro de Defensa, pero Pedro estuvo acompañado del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El clima de tensión posiblemente continúe hasta el mes entrante cuando comience un nuevo capítulo en la política de Colombia. Su designación es una señal política del regreso al fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la recuperación del contri territorial, y una ofensiva decidida contra organizaciones ilegales y el crimen organizado

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