Un ejército de 1200 profesionales recibirán con lupa la información que le entregará el gobierno Petro

El empalme del presidente electo lo lidera el vice Jose Manuel Restrepo mientras que el minhacienda Germán Ávila coordina a 200 funcionarios del presidente saliente

El presidente y vicepresidente electos Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo le dieron el pitazo de arranque al empalme en este 31 de junio con la reunión de 1100 personas en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda. Allí estuvo presente el recién nombrado ministro del interior Rodrigo Lara, a quien le corresponde recibirle la cartera a Armando Benedetti, quien completó algo más de un año al frente de esa cartera.

Hoy instalamos el primer Empalme Anticorrupción en la historia de Colombia.



Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor,… pic.twitter.com/sth5ks8SZe — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

El economista y exembajador Miguel Gómez Martínez, no solo liderará el empalme del sector hacienda, sino que fue nombrado ministro de esta cartera. Fue el segundo nombramiento que el Presidente electo dio oficialmente.

Los nombres más destacados en el empalme

Quienes lideran el empalme en su mayoría son técnicos, sin mayores referencias públicas. Entre ellos está Juan Camilo Ostos y María Fernanda Santa quienes estarán en el sector del ministerio de Transporte. Ostos es un economista exviceministro de Transporte en el gobierno de Iván Duque y excandidato al Senado en las pasadas elecciones a Congreso por el partido Salvación Nacional.

Santa, por su parte, es Politóloga internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con especialización en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Fue Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali durante la administración de Jorge Iván Ospina y se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en la seccional Occidente.

En el área de Comercio sería coordinada por Manuel Fernández, quien llega de ser presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En este equipo también está Jaime Uribe, José Caballero y Juliana Villegas.

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El equipo de Cancillería y relaciones exteriores será liderado por Mariana Pacheco, quien fue embajadora de Colombia ante la China, durante el gobierno de Iván Duque.

Mientras que en el sector de la Salud tendría como coordinador de empalme a Iván Sánchez, un abogado, analista, asesor estratégico y experto en políticas del sector salud que lidera la mesa técnica de salud.

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En Defensa está siendo liderado por el General Jorge Mora, junto con el General Alberto Sepúlveda como coordinador.

Cultura. Liderado por Andrés Jaramillo y coordinado por Tomás Pinzón y Greis Cifuentes.

En Agricultura está coordinando Indalecio Dangond un administrador de empresas, analista y columnista colombiano especializado en el sector agropecuario. Ha trabajado en entidades clave del sector como Finagro, el Banco Agrario y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

El sector Justicia será liderado por el abogado Iván Cancino y coordinado por Margarita Araújo y Hernando Herrera. Cancino es un conocido penalista, opinador en medios y también por haber defendido a políticos de alto perfil, como Arturo Char, exsenador en juicio por compra de votos. Es amigo del presidente electo y lo apoyó activamente en la campaña.

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Al frente del sector Educación estará Viviane Morales y coordinado por María Alejandra Rojas, Andrea Escobar y Juanita Bermúdez. Morales fue fiscal General, senadora y es una activa política cristiana. Estuvo en contra del acuerdo de paz y de derechos de minorías sexuales. Fue embajadora de Iván Duque en Francia al arrancar su mandato.

Además del equipo nacional, el gobierno entrante trabaja en la conformación de un segundo grupo integrado por cerca de 500 técnicos y expertos que replicará el proceso de revisión en las regiones. Ese componente estará liderado directamente por de la Espriella, quien afirmó que busca fortalecer la relación con gobernadores y alcaldes antes de su posesión y contó para este proceso con una apoyo económico de USD 60 millones por parte del Banco Interamericano de desarrollo.

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