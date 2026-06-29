Abelardo de la Espriella fue el último de una cadena de presidentes de derecha elegidos en América Latina

Bukele abrió el camino hace 7 años y repitió en 2024, le siguió Milei en Argentina y ya van 10 afines además a las políticas de Trump u su Escudo de las Amèricas

Con la elección de Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, ganó el décimo de los presidentes de la nueva derecha latinoamericana. Ya lo había hecho Bukele en El Salvador, quien repitió. También ganaron Kast en Chile, Paz en Bolivia, Noboa en Ecuador, Asfura en Honduras, Laura Fernández en Costa Rica y Keiko Fujimori en Perú, tras un conteo de votos interminable que tuvo a ese país en vilo durante 26 días.

En seis meses, De la Espriella logró armar una campaña, ganar la presidencia y convertirse en el último de la decena de presidentes que, en las recientes elecciones de este continente, han llegado al poder desde la derecha y la extrema derecha.

El primero de la racha fue Nayib Bukele, elegido para el primer período en 2019 y reelegido en 2024. Por su parte, Javier Milei logró hace tres años la presidencia de Argentina en contra de la maquinaria del kirchnerismo, que llevaba 16 años en el poder incluidos los de le vicepresidenta Cristina.

Se nombra presidente libertario a sí mismo y se identifica con el león. Milei llegó a la Casa Rosada con un discurso antipolítico, anticorrupción y promercado, enfatizando totalmente en la economía. Con la famosa motosierra ha tratado de poner en marcha su proyecto a toda costa.

MIilei llegó con la motosierra antiburocracia a la Casa Rosada y no ha prescindido de ella

Perú definió su suerte en las urnas hace menos de un mes, en medio también de una gran polarización en la que Keiko Fujimori se impuso a Carlos Sánchez, el heredero político de Carlos Castillo, el izquierdista de Perú Libre. Aunque aún se ha declarado oficialmente la victoria, una ventaja de 40.000 votos la convierten en virtual ganadora.

.Con el foco en el orden y la mano dura contra la inseguridad, que es una de las grandes preocupaciones ciudadanas en Lima y en general en toda América Latina, Keiko se la jugó por cuarta vez con el peso del legado de su padre, salpicado por la corrupción y la violación de derechos humanos.

El 15 de julio Keiko Fujimori será oficalmente la ganadora de l elección prsidencial

De izquierda a derecha

Como en Colombia, donde el péndulo político giró de la izquierda de Petro a la ultraderecha de Abelardo, en Chile pasó de la izquierda renovadora de Gabriel Boric a la extrema derecha de José Antonio Kast.

En esas elecciones todas las fuerzas de derecha se unieron al lado de Kast, después de haber visto triunfar en primera vuelta a la comunista Jannette Jara. En tres meses de presidencia, Kast ya ha puesto en marcha su agenda de recortes sociales y de impuestos y sanciones tan fuertes como eliminar las ayudas de vivienda a quien beba alcohol en la calle o cometa incivilidades que ahora están en un registro.

Daniel Noboa ganó en 2023 el periodo inconcluso del presidente Guillermo Lasso, presentándose como lo contrario al correísmo de su rival Luisa González. Dos años después, arrasó frente a ella con sus promesas de mano dura contra las mafias que han hecho de Ecuador el país más violento de la región. Pese a militarizar al estilo de Nayib Bukele en El Salvador y decretar continuos estados de excepción, no ha logrado ponerle freno a la violencia.

Esas megacárceles han estado a la orden del día. Durante la campaña de Costa Rica se construyó una de ellas bajo el gobierno de Rodrigo Chávez, de quien Laura Fernández era su ministra y candidata. La conservadora ganó en febrero de este año con promesas de mano dura contra el crimen, en un país que en los últimos años ha sufrido un fuerte deterioro de la seguridad.

En otras dos elecciones recientes el péndulo también giró de izquierda a derecha. En Bolivia, la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia marcó el fin de casi dos décadas de hegemonía del MAS. El partido de Evo Morales y Luis Arce quedó fuera de la segunda vuelta por primera vez desde 2005. El electorado optó finalmente por Rodrigo Paz, quien se impuso a Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta de octubre de 2025.

Otro tanto sucedió en Honduras en las elecciones de noviembre 2025. El paso de Xiomara Castro a Nasry Asfura representó un giro de la izquierda hacia la centroderecha en ese país. Tras cuatro años de gobierno del partido Libre, la candidata oficialista, Rixi Moncada, quedó relegada al tercer lugar, mientras que Nasry Asfura se impuso en una elección muy reñida frente a Salvador Nasralla. Ese fue el retorno del Partido Nacional al gobierno.

En la ola latinoamericana de la derecha también figura la segunda elección de Nayib Bukele el 4 de febrero de 2024. Candidato del partido Nuevas Ideas, obtuvo alrededor del 84,7 % de los votos válidos, una de las victorias más amplias registradas en la historia democrática reciente de América Latina. El 1 de junio se posesionó para un periodo que va hasta 2029 y que desde su arranque propone un modelo más extremo.

El Escudo de las Américas de Trump al que fue invitada Colombia con Abelardo

La derecha ha logrado teñir con su color casi toda la región, excepción hecha de los dos países más grandes: México de Claudia Sheinbaum y Brasil de Luis Inacio Lula da Silva, quien se enfrentará en la elecciones de octubre a Flávio Bolsonaro, heredero del legado de su padre encarcelado por golpe de Estado, el expresidente Jair Bolsonaro,

Si el desgaste del poder ha motivado los cambios en varias naciones como sostienen lo analistas, otro tanto ha hecho la capacidad de la derecha de aliarse con otras fuerzas como evangélicos y cristianos. O de organizarse en el más notable Escudo de las Américas de Donald Trump, al que ya fue llamada Colombia con Abelardo de la Espriella.

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