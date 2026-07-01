- Un capitán de la armada está detrás del diseño los patrulleros oceánicos que Colombia quiere venderle a Uruguay

El ingeniero marino David Ignacio Fuentes con un equipo de expertos lideran la nueva generación de buques y proyectos navales de Coctemar, que la tiene a todo vapor

Una de las mentes detrás de los nuevos buques de la Armada Nacional es el capitán David Ignacio Fuentes Montaña, quien se desempeña como Gerente de Diseño e Ingeniería de Cotecmar.

Desde allí, lidera algunos de los proyectos estratégicos más importantes de la industria naval colombiana, entre ellos el buque militar "24 de Julio", considerado uno de los desarrollos más ambiciosos del sector.

La embarcación representa una inversión superior a los 70 millones de dólares. Su importancia radica en que es el primer buque de estas características diseñado por ingenieros colombianos y construido íntegramente en los astilleros de Cartagena. Por esa razón, Fuentes supervisa cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la construcción, con el propósito de garantizar que la embarcación cumpla los estándares técnicos y operacionales exigidos por la Armada.

El oficial es ingeniero marino egresado de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", una de las pocas instituciones del país que ofrece esta carrera. Las otras son la Universidad del Magdalena y la Universidad Tecnológica de Bolívar ofrece cursos de ingeniería naval. La formación exige dominar disciplinas como arquitectura naval, hidrodinámica, estructuras, materiales y sistemas de propulsión. Además, se encarga de diseñar embarcaciones capaces de responder a condiciones extremas de navegación.

La Armada de Colombia ha experimentado una modernización y fortalecimiento histórico de sus barcos e ingenieros navales

La principal ventaja de estudiar en la Escuela Naval es que sus egresados ingresan como oficiales de la Armada Nacional. Sin embargo, en el caso de David Fuentes, su vínculo con la institución comenzó antes de obtener el título. Desde 2002, ha desarrollado su carrera dentro de la Armada. En la institución militar ha ocupado distintos cargos técnicos y administrativos, incluidos proyectos en Cotecmar. Su formación académica también incluye estudios en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad Técnica de Berlín.

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Además del desarrollo del "24 de Julio", Fuentes participó en la elaboración de dos propuestas para la Armada de Uruguay: una patrullera oceánica tipo OPV-80 y otra OPV-93. De resultar adjudicado el proceso, Cotecmar obtendría un contrato cercano a los 120 millones de dólares para construir ambas embarcaciones, con un valor aproximado de 60 millones de dólares cada una.

La oportunidad surgió después de que el Gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, decidiera cancelar el contrato firmado con el astillero español Cardama debido a presuntas irregularidades administrativas y técnicas. Tras esa decisión, las autoridades de ese país iniciaron un nuevo proceso para seleccionar al constructor.

Las embarcaciones propuestas están diseñadas para realizar vigilancia marítima, control de fronteras, lucha contra el contrabando, búsqueda y rescate. También tareas de apoyo a embarcaciones en emergencia. Estas capacidades responden a la necesidad de Uruguay de fortalecer la vigilancia de su espacio marítimo en el Atlántico Sur y modernizar su flota naval.

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