Después de 10 años, la cadena Archie’s vuelve a manos colombianas

Fue adquirida por los mexicanos de Alsea, que también tienen pizzas Domino 's, quienes acaban de vender los 27 restaurantes de la cadena al grupo Fenics S.A.S.

Hace una década, el nombre de Archie's ocupó los titulares por una razón muy distinta a sus pastas y pizzas. En 2015, la tradicional cadena de restaurantes italianos fue vendida para ayudar a reparar a las 1.028 víctimas del escándalo de Fondo Premium. La operación, valorada en cerca de $37.800 millones, permitió recuperar recursos para los afectados y dejó el negocio en manos de la multinacional mexicana Alsea, que desembolsó alrededor de US$15 millones tras imponerse a otros cuatro interesados.

Diez años después, la historia vuelve a dar un giro. La compañía mexicana decidió desprenderse de la marca en Colombia y Archie's vuelve a tener propietarios nacionales. Detrás de la operación, aparece una sociedad creada exclusivamente para administrar la cadena: Archie's Company S.A.S., integrada por tres socios que, aunque mantienen un perfil discreto en el mundo empresarial, ahora tendrán bajo su responsabilidad los 28 restaurantes que conserva la marca en el país.

Uno de los integrantes es Fenics S.A.S., una empresa caleña constituida en 2020. Aunque su trayectoria jurídica es reciente, en su información corporativa asegura contar con más de diez años de experiencia y haber desarrollado más de 35 proyectos. Sus actividades abarcan sectores como el inmobiliario y el textil y, además, diferentes líneas de inversión.

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Los otros dos socios son Eugenio León Hurtado Acevedo y María Fernanda Sánchez Guevara, quienes participan en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Cada uno posee el 33,3 % de Archie's Company S.A.S., estructura con la que asumieron el control de una de las cadenas de comida italiana más reconocidas del país.

Página de Fenics

La operación marca el regreso de Archie's a manos colombianas, luego de una década bajo la administración del grupo mexicano.

Alsea se despide de Archie's, pero sigue creciendo en Colombia

Sin embargo, la venta no significa el retiro de Alsea del mercado colombiano. La multinacional, considerada uno de los mayores operadores de restaurantes en América Latina y Europa, mantiene una presencia importante en el país con otras marcas internacionales.

En Colombia, la operación está liderada por Juan Pablo Castaño, ingeniero de la Universidad Autónoma de Manizales, con un MBA del Tecnológico de Monterrey. Desde 2022, hace parte de la compañía y actualmente se desempeña como director regional de la cadena de abastecimiento para Sudamérica.

Aunque Archie's salió de su portafolio, Alsea continuará administrando otras franquicias de gran reconocimiento. Entre ellas está Gastronomía Italiana en Colombia S.A.S., sociedad que opera la franquicia de Domino's Pizza, y Estrella Andina S.A.S., encargada del desarrollo de Starbucks en el país.

De esta manera, la empresa mexicana reorganiza su negocio en Colombia mientras concentra sus esfuerzos en otras marcas internacionales. Del otro lado están tres empresarios colombianos que asumirán el reto de escribir un nuevo capítulo para Archie's, una cadena que durante más de tres décadas se convirtió en uno de los referentes de la comida italiana en el país y que ahora inicia una nueva etapa bajo administración nacional.

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