- Un chileno junto a Abelardo y un antiguo asesor de Petro que está con Cepeda lideran la batalla digital

Por primera vez se estrenan los videos con IA dirigidos por Christian Abarzúa con De la Espriella, mientras que Andrés López llegó a mover la estrategia de Cepeda

La batalla digital entre las campañas de Abelardo De la Espriella y Iván Cepeda es uno de los frentes donde los candidatos a la Presidencia de la República se están jugando votos definitivos de cara a la contienda final de la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Dicha batalla tiene dos escenarios fundamentales: los productos creados con Inteligencia Artificial, que por primera vez entran a jugar un papel importante en la contienda electoral y las redes sociales que, desde las elecciones de 2018, empezaron a ser determinantes en las estrategias mediáticas de los políticos y en los resultados electorales como lo demostró el ingeniero Rodolfo Hernández con su sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial de 2022.

Carlos Suarez, estratega político de Abelardo De la Espriella, ha trabajado con el experto digital chileno de tiempo atrás y es el creativo detrás de los videos hechos con gran rapidez y sentido de la oportunidad con IA. Allí, la campaña de Defensores por la Patria pegó primero introduciendo elementos de humor, tan apetecidos por los colombianos incluso en temas políticos, como la canción “Que te coma el tigre”.

Con la derrota en la primera vuelta, la campaña del Pacto Histórico reaccionó y buscó a Andrés Lopez, quien trabajó con Sebastian Guanumen, actual embajador de Colombia en Chile y que hizo parte de la campaña digital de Petro acompañándolo en su camino a la Casa de Nariño hasta el año pasado, cuando fue nombrado viceministro de las TIC.

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López intentará recuperar el terreno perdido aplicando lo aprendido en la exitosa campaña digital de la Colombia Humana, que llevó a Petro a la Presidencia en el 2022. Fue un equipo de 25 jóvenes, creador de las famosas “bodegas” como lo cuenta esta nota, del que por esos días formó parte López.

¿Quién es Abarzúa, el creativo detrás del estallido digital de De la Espriella?

Christian Abarzúa es un viejo conocido del estratega Carlos Suarez, con quien fundó la firma Estrategia & Poder, de la cual también fue director. Formado en marketing político, graduado en la Universidad de la Frontera de Chile y autor del libro 'Campos de Batalla en la lucha política', ejerce en la actualidad como consultor en dirección digital.

El estratega digital de la derecha ha sido el responsable de la creación de los llamativos videos que se han lanzado desde las cuentas oficiales de Defensores de la Patria y que los seguidores del Tigre han vuelto virales con el objetivo de ilustrar propuestas de la campaña, lanzar dardos a la oposición o exaltar una imagen heroica de su candidato.

Los que difunden el mensaje de Abelardo en redes

Vincent Ramos es activista cristiano. Nació en El Carmen de Bolívar y es hijo de los pastores Álvaro Ramos y Elcia Montes, miembros de la iglesia Casa de Bendición, que es cercana al pastor Miguel Arrázola.

Ha militado en las filas uribistas y fue uno de los principales voceros de la campaña del No en el Plebiscito que refrendaba el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.

Ramos es conocido por tocar el piano en la Iglesia, por votar por Rodolfo Hernández en 2022 y por aterrizar cuatro años después en la campaña de Abelardo De la Espriella. Ahora, viaja con el candidato de la oposición por el país, presenta algunos de sus eventos y, además, crea contenidos digitales de los mismos.

Otro de los integrantes del comando digital de la derecha es Miguel Antony Zárate. También es activista político cercano a las iglesias cristianas, que tanta incidencia tienen en las contiendas electorales colombianas.

Aunque se presenta en redes sociales como administrador público, él mismo admite que no se ha graduado. Está en la arena política desde 2014. Es militante del Centro Democrático y crítico acérrimo del progresismo. Además, acompañó la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la Presidencia.

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El cuarto miembro del grupo digital que, día a día, busca nuevas estrategias para convencer al algoritmo y a los electores de que sus ideas son las mejores es Jair Santiago Giraldo. Tolimense y estudiante de ciencias políticas, se mueve a su antojo en el mundo de las redes desde que salió del colegio, pero no ha desempeñado ningún cargo público.

En las pasadas elecciones presidenciales pronosticó una derrota contundente de Gustavo Petro. Cuando el exalcalde de Bogotá triunfó, se propuso liderar una batalla para reorganizar a la derecha colombiana. Entonces, las ideas de De La Espriella se convirtieron en la bandera ideal para agitar.

El giro digital de la campaña de Cepeda

En el otro lado de la contienda, los 700 mil votos de diferencia a favor de Abelardo en la primera vuelta del 31 de mayo, sacudieron al comando digital de Iván Cepeda.

La llegada de Andrés López, impuesto por el presidente Petro a regañadientes del candidato, generó polémica en las huestes de la izquierda debido a que el nuevo cerebro digital del Pacto Histórico fue señalado de haber participado en la difusión de mensajes a influenciadores afines al gobierno para que se coordinarán a favor de esta campaña.

El propio Cepeda había rechazado estas prácticas, en un mensaje en X, a mediados de abril pasado.

Jóvenes, selección Colombia y popularidad

El publicista Ángel Becassino, conocido por planear la estrategia de Rodolfo Hernandez, Gustavo Petro y Juan Manuel Santos a la Presidencia, ha dicho que Cepeda ofreció una imagen gris y aburrida, que dejó la percepción de una izquierda desgastada entre los electores.

Leer los discursos en la plaza pública, usar publicidad tradicional, concentrarse en las bases del partido y mostrarse lejano a los colombianos de a pie fueron algunas de las críticas que Becassino y otros analistas de la imagen política identificaron como puntos débiles de la campaña oficialista.

En las huestes rivales, De la Espriella se la jugó por lo popular y lo simple para llegarle a la gente del común. De ese modo, obligó a la campaña de la izquierda a recular en asuntos polémicos como el uso de la camiseta de la selección y la concesión de entrevistas a creadores digitales como Westcol.

Además, como parte de su contraataque a la ofensiva digital de la derecha, el pasado fin de semana lanzaron un “ejército” de reels donde Iván Cepeda aparece siempre sonriente, rodeado de jóvenes y animado por ritmos tradicionales y nuevas tendencias de música colombiana.

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Antonella Petro, hija del presidente, fue una de las elegidas famosas para proyectar entre los electores la imagen de un candidato cercano a la juventud. En la pieza audiovisual, que acumula más de 100 mil visitas en Instagram, aparece jugando fútbol con Cepeda.

En ese sentido, Becassino reconoció que, aunque tarde, la campaña de Cepeda está reaccionando en su cambio de imagen en redes sociales. Desde el fin de semana pasado, la nueva estrategia muestra un candidato mucho más cercano a la gente en Instagram, Facebook, Tik Tok y Youtube principalmente.

Además de ese giro estratégico, la participación masiva de ciudadanos en la elaboración de contenido digital que promueve a Cepeda en forma espontánea se sumó a la campaña en la recta final, tal como sucedió en el triunfante camino de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

Por otra parte, la campaña oficialista, ante la cercanía de la contienda final en las urnas, se adentró en terrenos que no había explorado.

La semana pasada adoptó en su estrategia el símbolo que hacen con los dedos índice y pulgar los coreanos para hacer referencia al corazón. La idea apareció a raíz del apoyo del grupo de seguidores del k-pop coreano en el país a Cepeda.

De dicha alianza nació ‘Me la juego por la vida’, nuevo eslogan que tiene, entre otros objetivos, conmover a los cientos de miles de jóvenes indecisos, votantes del blanco, abstencionistas y electores del centro político de que Cepeda es la mejor opción a la Presidencia del país.

Los que están detrás del líderazfo digital

Los comandos digitales no son frentes sueltos en ninguna de las dos campañas. En el caso de De la Espriella hacen parte de una estrategia más amplia dirigida por el ya mencionado Carlos Suárez y Joaquin Gutierrez, ambos muy cercanos al candidato. Ellos son el puente con el resto de la cúpula que apoya la candidatura de la oposición.

Por el lado de Cepeda, el comando digital está bajo la dirección de María José Pizarro, jefe de debate, Gabriel Becerra, delegado para los debates, y Mafe Carrascal, congresista del Pacto Histórico que se sumó a la estrategia oficialista de cara a la segunda vuelta.

Lo cierto es que la batalla digital demuestra que la incidencia de este sector en las estrategias y los resultados electorales es cada vez mayor.

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De aquí al 21 de junio, día en que se decida quién será el sucesor de Gustavo Petro, los colombianos seguiremos viendo videos de IA en los que los candidatos juegan fútbol codo a codo, interpretan héroes de la Guerra de Independencia o adquieren los poderosos atributos de un felino.

Así mismo, las redes sociales seguirán siendo uno de los escenarios favoritos de los seguidores de Cepeda y De la Espriella para encender el debate popular en la recta final por la Presidencia. Ya veremos cómo los likes, la viralidad y las más recientes tendencias tecnológicas inciden en el resultado final tal como lo hicieron históricamente la radio, la prensa y la televisión.

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