- Con un empujón de China la U de Antioquia podrá tecnificar la producción de arroz en una tradicional hacienda Paisa

El laboratorio de innovación agrícola en la Hacienda La Candelaria busca mejorar la calidad del arroz en el país con una donación de USD 1 millón de China

El centro de desarrollo e investigación aplicada Hacienda La Candelaria, propiedad de la Universidad de Antioquia, acaba de consolidar un ambicioso proyecto enfocado en la transferencia tecnológica y la optimización de la producción de arroz.

Dicha iniciativa se enmarca en la Alianza Chino-Latinoamericana de Innovación e Investigación Agrícola, conocida como Claeria, la cual cuenta con el respaldo estratégico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Universidad Agrícola del Sur de China – SCAU.

Hacienda La Candelaria: un laboratorio vivo en el Bajo Cauca

La Candelaria es un emblemático predio rural ubicado en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, a unos 300 kilómetros de Medellín sobre la vía que comunica a Caucasia con el municipio de Nechí. Además de su relevancia académica, la hacienda alberga un ecosistema boscoso con diversas especies nativas de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos.

El terreno fue adquirido originalmente en marzo de 1974 por la entonces Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hoy Facultad de Ciencias Agrarias, con el propósito de servir como espacio de práctica e investigación agropecuaria para docentes y estudiantes. Desde entonces, el predio ha liderado programas clave de silvopastoreo y de producción de alimento para ganado de carne. De hecho, en un trabajo conjunto con Colciencias, se desarrollaron 30 hectáreas silvopastoriles para evaluar especies nativas tanto arbóreas como arbustivas, con el fin de mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero.

En la actualidad, la hacienda funciona como la granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde los estudiantes de agronomía, medicina veterinaria y zootecnia desarrollan sus tesis y proyectos de investigación. Sus líneas de trabajo se centran en áreas fundamentales como la medicina bovina y sanidad animal, la nutrición y mitigación de gases de efecto invernadero, la reproducción y genética ganadera, la agricultura de precisión, los sistemas silvopastoriles sostenibles y la optimización y postcosecha de cereales.

Inversión millonaria para la soberanía alimentaria

El pasado 21 de mayo, el Ministerio de Educación Nacional formalizó el acuerdo con Claeria, mediante el cual se asignará un millón de dólares a la Universidad de Antioquia. Estos recursos se destinarán a mejorar la infraestructura de la Hacienda La Candelaria y a establecer formalmente el Centro de Desarrollo e Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Producción Agropecuaria, cuyo énfasis principal será la producción arrocera. Con esta articulación, la institución se suma a Claeria, una red académica y científica internacional que conecta a universidades, centros de investigación y gobiernos de China y América Latina.

En la firma de la alianza participaron representantes del Ministerio de Educación Nacional, la República Popular China y el rector de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García

Este esfuerzo conjunto potenciará de manera directa los tres ejes misionales de la universidad. En el ámbito de la docencia, se abrirán oportunidades excepcionales de movilidad académica y programas de doble titulación con becas financiadas. En materia de investigación, se impulsarán proyectos científicos con tecnologías de punta enfocados en la seguridad alimentaria. Por último, en el componente de extensión, la alianza facilitará llevar el conocimiento de frontera directamente a los productores del campo.

Cabe destacar que en el país existen otras instituciones afiliadas a esta red. Entre ellas, se destacan la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, que alberga el Centro de Innovación en Seguridad Alimentaria Sostenible China-Latinoamérica en su Centro de Investigación Tibaitatá, ubicado en Mosquera (Cundinamarca).

Los antecedentes de esta cooperación se consolidaron en 2025, durante la visita oficial del presidente Gustavo Petro a China, donde el ministro de Educación, Daniel Rojas, declaró desde Guangzhou, sede de la Universidad Agrícola del Sur de China, la creación de programas de doble titulación entre universidades colombianas y dicha institución asiática.

Dichos programas se enfocan específicamente en agroindustria, seguridad alimentaria y desarrollo rural e incluyen becas financiadas conjuntamente para promover el intercambio de jóvenes rurales.

Cooperación binacional de largo alcance

Este no es el primer acercamiento de la alma mater con el país asiático. Según recordó el rector de la institución, Héctor Iván García, en 2025 la Universidad de Antioquia, en alianza con la Universidad EAFIT, la Fundación China para la Enseñanza Internacional del Chino y la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, firmó el acuerdo para implementar oficialmente el Instituto Confucio en Medellín.

Este centro busca promover el aprendizaje del idioma mandarín, incentivar el intercambio cultural y abrir puertas a futuras colaboraciones científicas, atendiendo actualmente a una comunidad aproximada de 600 alumnos por semestre.

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