- ¿Quiénes son Gabriel Becerra y Gabriela Parra, los 2 emisarios de Cepeda para concertar los debates con De la Espriella?

El congresista y la asesora tienen la tarea de acordar las condiciones para por lo menos un encuentro entre los dos candidatos a la segunda vuelta

Tras la sacudida en la primera vuelta presidencial, en la que perdió por más de 700 mil votos, la campaña oficialista empezó a moverse intensamente para recoger votos del centro, convencer a los indecisos y hacer cambiar de decisión a quienes votan en blanco.

Abelardo De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361. Esa notable diferencia prendió las alarmas al interior de los encargados de la estrategia que pretende mantener al Pacto Histórico en la Presidencia.

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La asistencia a los debates con el candidato de la oposición es uno de los puntos cruciales de dicha estrategia. Sin embargo, hay una condición radical: no serán en todos los medios. Además, la campaña busca más presencia digital y entrevistas a Cepeda para intentar seducir a los indecisos, que representan entre 4 y 5 millones de votos potenciales.

Quiénes son los que conforman el dúo dinámico

Esta tarea la tienen dos emisarios. Gabriel Becerra hace parte de la Comisión Primera y de las comisiones accidentales de Paz, Juventud y Campesinos de la Cámara de Representantes y es parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Gabriel Becerra, actual representante a la Cámara por el Pacto y uno de los hombres de confianza del candidato oficialista que lo acompaña desde el principio de la contienda es uno de ellos.

🔴 La campaña de Iván Cepeda fijó las condiciones para un eventual debate con Abelardo de la Espriella.



🔹 Gabriel Becerra, uno de los compromisarios designados por el candidato, aseguró en La FM que cualquier encuentro debe centrarse en las ideas y propuestas, y no en insultos,… pic.twitter.com/ZUiCKAO7sv — La FM (@lafm) June 2, 2026

Fue elegido en 2022 congresista por Bogotá, con el aval de la UP, por el Pacto Histórico. En esas elecciones quedó entre los siete elegidos por la capital de esa lista.

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Becerra inició su vida política como dirigente estudiantil. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES) en 1994. Luego, en los días universitarios, fue uno de los creadores de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). Todo esto mientras militaba en la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), de la cual llegó a ser secretario general en 2002.

También fue dirigente distrital dentro del Partido Comunista Colombiano (PCC). Allí participó en las alianzas de izquierda del Frente Social Político en 1999 y el Polo Democrático Alternativo en 2005. Milita en la Unión Patriótica desde 2013, cuando les devolvieron la personería jurídica y en 2017 fue elegido Secretario General del partido.

Trabajó en la Unidad de Apoyo Normativo de Jaime Caycedo en el Concejo de Bogotá, en el equipo de Wilson Borja en Cámara y de Aída Avella en el Senado. También ha sido docente universitario, columnista y asesor jurídico.

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE



Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella.



Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

Por su parte, Gabriela Parra, la otra emisaria de Cepeda de cara a los posibles debates presidenciales, ha hecho parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cepeda en el Senado. Además, ha sido identificada como una de las personas de confianza del candidato en temas de comunicación, relacionamiento con medios y coordinación de agenda.

En la campaña presidencial, su nombre ha estado asociado al manejo del contacto con periodistas y a la interlocución entre el candidato y los equipos de comunicación.

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Su vínculo con Cepeda no corresponde únicamente a esta campaña presidencial. Parra lo ha acompañado durante varios años en su trabajo en el Congreso y en campañas anteriores al Senado, principalmente desde tareas de prensa, coordinación y asesoría.

Según su hoja de vida publicada en Función Pública, tiene formación profesional en comunicación social, una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Comunicación Política.

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