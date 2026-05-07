- Quiénes movieron los hilos para llevar a Luis Gilberto Murillo a sumarse a la campaña de Cepeda

María José Pizarro, jefe de campaña; Gabriel Becerra y Javier Guerra lideraron el acercamiento político que fortalece al candidato del Pacto en regiones y el centro

María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda, Gabriel Becerra, representante a la Cámara del grupo de asesores del candidato del Pacto y Javier Guerra, mano derecha y gerente de la campaña del ahora excandidato presidencial Luis Gilberto Murillo fueron los autores materiales de la colaboración entre los dos dirigentes políticos, según conoció en EXCLUSIVA este medio de comunicación.

La adhesión de Murillo a la campaña de Cepeda se materializó el miércoles 6 de mayo, en un anuncio oficial en el piso 30 del hotel Tequendama Suite de Bogotá.

De acuerdo con lo que Las Dos Orillas conoció, fueron varias las conversaciones que se tuvieron de cara a esta unión entre Murillo y Cepeda, de la que descartaron que Juan Fernando Cristo haya sido partícipe, como se rumoraba en los corrillos políticos. Por su parte, Cristo es uno de los voceros de Cepeda para atraer apoyos desde el centro.

Asimismo, varias fuentes nos revelaron que el actual panorama en las encuestas y las buenas relaciones de Murillo con el gobierno Petro y el candidato Cepeda sirvieron de abono para conversar abiertamente sobre el apoyo del exembajador de Colombia en Washington a la campaña.

Se espera que Murillo sea un motor fundamental en el Chocó para impulsar la campaña y, en caso de que el candidato oficialista salga ganador, casi que Murillo sería el canciller cantado, según lo explicó el mismo Cepeda en medio de su corto discurso.

El tercero en retirarse

El acuerdo de Cepeda con Murillo se asemeja al que tuvo con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, con su movimiento En Marcha; o con la senadora Clara López Obregón, parte de la bancada de Gobierno; o, incluso, al que hizo con Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, el fragmentado partido que en otros tiempos fue la principal referencia del centro político.

Lo cierto es que todos los apoyos han acabado por destacar los puntos de encuentro con la izquierda, agrupada en el Pacto Histórico, por encima de las diferencias que aún persisten.

Entre esas diferencias sobresale la resistencia a la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que ni siquiera se tocó en el evento y que Cepeda sabe le resta votos y popularidad, porque recuerda al difunto Chávez y su constituyente en Venezuela. En caso de que llegara a aprobarse una constituyente en Colombia se reformaría la carta política de 1991, una idea en la que se ha empeñado el Gobierno de Petro, a diferencia de Cepeda, que ha privilegiado un acuerdo nacional.

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Murillo en su paso por el Gobierno Petro

El recorrido de Murillo en el Gobierno Petro tuvo luces y sombras. Como embajador en Washington, hizo una gestión destacada de las relaciones con el principal socio comercial y militar de Colombia en tiempos de Joe Biden.

Ya en la Cancillería, lidió con la delicada crisis de la vecina Venezuela. En sus últimos días como canciller, consiguió conjurar el primer choque con la nueva Administración de Donald Trump. Aunque la crisis se resolvió en menos de 24 horas gracias a la intervención de diplomáticos, expresidentes y empresarios, ese episodio lo distanció del presidente.

Más recientemente, reconstruyó esos puentes al ayudar a crear, por pedido del propio Petro, un ambiente favorable para la reunión en la Casa Blanca en la que el colombiano selló una tregua con Trump.

Lo que suena tras bambalina

Desde la campaña de Cepeda señalaron que también han tenido acercamientos con el candidato Roy Barreras, de quien se espera tome una decisión antes de la primera vuelta. Asimismo, pero con un ambiente tenso, dado que las cosas no están bien desde hace tiempo, le han enviado razones a Carlos Caicedo para que se una al candidato del Pacto, con el propósito de fortalecer su presencia en la región Caribe y dado sus bajos número en las encuestas, que no llegan ni al 1%.

Por otro lado, durante el evento de adhesión, a esta redacción le llamó la atención la poca afluencia de los líderes del Pacto y de la misma coalición en sí, muy distinto a la adhesión con Cristo y de los verdes que contó con reconocidos dirigentes del partido de Gobierno.

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Entre los que sí asistieron al encuentro está Pizarro como líder y gerente de la campaña, Susana Muhamad, exministra de Ambiente y parte de los que le hablan al oído a Cepeda, el exembajador Guillermo Rivera, cuota de Cristo, y la senadora del Pacto Jael Quiroga. Desde las regiones estuvo presente el electo representante por la curul afro Oscar Benavides y el quemado candidato al Senado Máximo Noriega, quien vino desde Barranquilla a buscar espacio en la campaña, ya que actualmente no tiene ningún rol en la capital atlanticense.

Con este panorama político, el espectro se va cerrando cada vez más, dejando la mirada puesta en los tres candidatos que puntean las encuestas y en los que parece aterrizarán el resto de contrincantes a la Casa de Nariño.

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