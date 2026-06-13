- El inalcanzable Tesoro Quimbaya que el gobierno Español no quiere devolverle a Colombia

El Presidente Betancur inició la cruzada para recuperar el tesoro de122 piezas de oro que están en el Museo de América de Madrid y Petro retomó la campaña

El reclamo de Colombia a España por el tesoro Quimbaya fue radicado formalmente por el actual gobierno nacional en mayo de 2024, pero esta no ha sido la primera vez que Colombia intenta recuperar la valiosa y simbólica colección de 122 piezas de oro que fue descubierta por guaqueros a finales del siglo XIX en el Quindío.

En 1892, el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín Mallarino, tío abuelo de María Ángela Holguín, ex canciller de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, le hizo un regalo a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, integrante de la realeza española. El regalo era único y especial: un tesoro en todo el sentido de la palabra, desenterrado de las montañas de Quindío, que varios presidentes del país, entre ellos Gustavo Petro, han tratado de recuperar desde entonces.

El tesoro Quimbaya

La tumba del cacique Quimbaya estaba intacta con 122 piezas en oro macizo Crédito: Wikimedia Commons

En 1890, en el Eje Cafetero, en unos terrenos cercanos a Soledad, cerca de Filandia, en el departamento del Quindío, un grupo de guaqueros encontró un conjunto de piezas precolombinas.

En la zona había presencia de la Cultura Quimbaya, un grupo reconocido por su orfebrería de alta calidad y su cerámica detallada. Entre las piezas que trabajaban los quimbayas se encuentran diversos objetos de oro, material con el cual elaboraban accesorios como cascos, diademas, pectorales y narigueras, entre otros.

Para ese año, los buscadores lograron hacerse con una colección de cientos de piezas, de las cuales al menos 122 eran muestras de orfebrería precolombina hechas con oro y un material conocido como tumbaga, una aleación de oro y cobre. Los guaqueros probablemente habían hallado el ajuar de dos tumbas, que incluía una colección completa asociada a la tumba de un cacique, una situación poco común.

El descubrimiento pronto se hizo famoso. Un hallazgo de ese tipo era imposible de ignorar y, en pocos días, ya se le comparaba con los más grandes hallazgos no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica.

Las diferentes piezas terminaron en colecciones privadas. Rafael Balcázar Castrillón se quedó con las cerámicas; otro personaje importante, Fabio Lozano Torrijos, de Ibagué, adquirió las piezas de oro y tumbaga. Para 1891, el gobierno colombiano intentaba obtener parte del tesoro, como quedó consignado en el acta del Consejo de ministros de ese año.

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Autor: Francisco Javier Vergara y Velasco

En agosto de 1891 el gobierno tomó la decisión de comprarle a Fabio Lozano Torrijos, por la suma de 70.000 pesos, cerca de 433 objetos del Tesoro Quimbaya. Sin embargo, el tesoro cambió de manos una vez más en 1893, cuando, el 4 de mayo, el presidente Carlos Holguín Mallarino le hizo un “regalo diplomático” a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo. El gesto se justificó como un agradecimiento por el fallo arbitral relacionado con los límites con Venezuela en el que se había visto favorecida Colombia.

Desde entonces, varios políticos colombianos han intentado recuperar las piezas entregadas a España, que incluyen aproximadamente 122 objetos de orfebrería.

El deseo de regresar la colección al país

De manera formal, en 1976 se intentó realizar un canje por las piezas. El gobierno de Alfonso López Michelsen se lo planteó al gobierno español, que en ese momento atravesaba la transición de la dictadura a la democracia. El embajador en España, Belisario Betancur, junto con otros directivos del Banco de la República, intentaron cambiar unas piezas del tesoro por otras; no obstante, el intento no prosperó.

Belisario Betancur volvió a intentarlo durante su presidencia, entre 1982 y 1986; sin embargo, el esfuerzo fue inútil ante la negativa española. Para la misma época se consolidó el Museo del Oro, que hizo otro intento, pero España reiteró su negativa. El tema dejó de discutirse durante años, hasta 2017, cuando la Corte Constitucional de Colombia ordenó retomar las gestiones para la devolución del tesoro, al considerar que el regalo de 1893 fue ilegal por no contar con la aprobación del Congreso de la época.

Con su llegada a la silla presidencial, Gustavo Petro solicitó formalmente a España, en mayo de 2024, la devolución de las 122 piezas del Tesoro Quimbaya, pero no se han dado mayores avances. Sin embargo, en su administración se logró repatriar al país varias colecciones, una de ellas proveniente de Chile, que estaba en manos del arquitecto Jaime Errázuriz Zañartu. El coleccionista reunió durante años objetos tradicionales y arqueológicos de culturas precolombinas de Nariño, San Agustín y Tayrona.

Crédito: Museo de América de Madrid

Exhibido al mundo

En este momento, mientras el gobierno de España toma una decisión sobre el destino del tesoro Quimbaya, hoy la colección se encuentra exhibida en el Museo de América, ubicado en la Avenida Reyes Católicos, 6, 28040 en la ciudad de Madrid, donde diariamente puede ser apreciada por personas de todo el mundo.

Cabe mencionar que el Quimbaya no es el único tesoro controversial para España, que ha visto como los gobiernos de México y Perú han entablado querellas por piezas arqueológicas. En el caso de Perú, uno de los principales puntos de discordia es la posesión de un importante patrimonio subacuático, ejemplo de ello es el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Con México, las diferencias se centran en los códices prehispánicos que España tiene en su poder.

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