- Abelardo de la Espriella, el antipolítico que se conectó con el país y ganó

En 8 meses con su Defensores de la patria y enfrentando a los de siempre, este abogado, se convirtió en un fenómeno electoral que lo volvió opción presidencial

Hasta hace ocho meses Abelardo de la Espriella, era un exitoso hombre de negocios con una cuenta en redes identificada como De la Espriella style, que aprovechaba para difundir sus logros como emprendedor y su vida de sirabita especialmente en la toscana italiana. Había renunciado a su trabajo como director y litigantes en su exitosa oficina de abogados De la Espriella lawyers para lanzarse al mundo de los negocios con apartamento en Miami y combinando con Italia, el país de sus sueños.

Su alianza con el cantante Silvestre Dangond resultó un match triunfador que los llevó a lanzar el ron Defensor y con ello iniciar una línea de negocios que le dejó muchos réditos económicos. Lo último la construcción de un edificio de 53 suites para ejecutivos en la zona T de Bogotá, donde funcionaba su oficina de abogados, con cuyas ventas dijo haber financiado su campaña electoral.

El arranque en el Movistar Arena de Bogotá

Como todo con De la Espriella se impuso el reto de lanzar su candidatura presidencial no en Barranquilla, a donde había regresado a vivir en el último trimestre del 2025, sino en Bogotá. Y escogió un escenario desafiante para hacerlo el 4 de noviembre: el Movistar Arena.

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Lleno con 15 mil personas su aforo, reunidas no para asistir a un concierto sino para escuchar al Tigre de Abelardo de la Espriella decidido a convertirse en un rock star.

En el lanzamiento de la candidatura aparecieron sus aliados iniciales: Enrique Gómez Martínez, sobrino del inmolado Álvaro Gómez quien se quedó con el partido fundado por su tío Salvación Nacional, el ex congresista Carlos Alonso Lucio y su pareja de años la ex fiscal Vivianne Morales, el penalista Iván Cancino, el excongresista Polo Polo, pero sobre todo entusiastas seguidores que empezaban a ponerle la raya al tigre. La receta de su propuesta fue combinar el antipetrismo con elementos nacionalistas, militares y religiosos.

Convencido de que su ruta seria la vía de la antipolitica, contra los de siempre, inició su proceso de recolección de firmas en la que nuevamente fue a lo grande: invirtió $ 1500 millones y consiguió 5 millones de firmas, convertido en el ejercicio más exitoso de sus contrincantes.

La campaña despegó realmente después de la consulta del 8 de marzo cuando quedó definido el tarjetón. LINK e inició una gran gira por el país acompañado de pegajosos gingles y entusiasmo trinfualista orquestado en una agresiva estrategia de redes con su socio Carlos Suárez como tambor mayor.

La mano de hierro el eje de su propuesta

A sus 47 años, este el penalista mediático, cuestionado por muchos de los casos que ha defendido investigados o acusados por paramilitarismo, corrupción, víctimas de violencia de género y celebridades con clientes como Álex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela que recientemente fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.

Ha sabido, eso si, utilizar la dialéctica oral de su profesión para encender las concentraciones en donde su gran aliado es la emocionalidad más que las ideas.

El director programático de su campaña fue el también polémico excongresista Carlos Alonso Lucio y en sus propuestas pesa la seguridad, la mano dura contra la delincuencia, cárcel para quienes no se acojan a la ley –prometió 20 nuevos penales- y también las posturas pro-vida donde la familia es el corazón de la sociedad y Dios y amor a la patria son los guías mayores.

Unido a esto la lucha contra la corrupción; es un defensor de la libre empresa y un impulsor del emprendimiento como motor económico, poniendo por delante su caso de éxito. Admirador declarado de líderes conservadores como Bukele, Trump y Milei, De la Espriella dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de "extrema coherencia".

El De la Espriella es un fenómeno electoral en la que contaron su discurso contundente y las piezas de comunicación en redes sociales que fueron de mucha efectividad y logró conectar con el país. Se sabe mucho del equipo con el gobernaría Abelardo de la Espriella, pero la escogencia de su fórmula vicepresidencial, al ex rector y ex ministro de hacienda José Manuel Restrepo

La opción de un rector universitario como fórmula vicepresidencial

El economista antioqueñoJosé Manuel Restrepo nunca disimuló su ambición electoral. Renunció a la rectoría de la Escuela de Ingeniería de Antioquia – EIA para responder al llamado de Abelardo de la Espriella para que lo acompañara como fórmula vicepresidencial.

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Ya lo había hecho cuando ejercía como rector de la Universidad de El Rosario y dio un paso al costado para ser ministro de Comercio, Industria y Turismo en el primer gabinete de Iván Duque y luego asumir el Ministerio de hacienda.

Aunque nació en Bogotá en 1970, su origen está en Antioquia. Es tataranieto de José Manuel Restrepo Vélez, el célebre historiador, geógrafo y prócer de la independencia. Su vida familiar transcurrió en Bogotá y en ambiente bastante conservador. Es incluso mariano. Como seguidor de la Virgen María, promueve activamente jornadas de oración y consagración de Colombia a través de sus redes sociales, participando en eventos de fe enmarcados en el movimiento Caballeros de la Virgen (Heraldos del Evangelio), quienes realizan diversas visitas y entronizaciones. En esto es afín a De la Espriella y por esto se ve cómodo impulsando el movimiento de la "Patria Milagro", enfocado en la defensa de la familia, la vida y la recuperación de los valores tradicionales en el país.

Se graduó en el Gimnasio Campestre y posteriormente, estudió de economía y se especializó en Finanzas en la Universidad del Rosario. Allí obtuvo la distinción de colegial —el máximo honor para un estudiante— e inició su carrera académica desempeñando varios cargos académicos. Esta formación será su aporte al equipo de De la Espriella en una eventual presidencia suya.

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