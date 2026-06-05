- Tres universidades públicas colombianas se metieron entre las mejores del mundo

La sorpresa de la lista la dio la U. de Antioquia, que entró en el selecto grupo de las mejores del país en calidad académica detrás de la Nacional y Los Andes

Los sauditas del Centro para la Clasificación Mundial de Universidades (CWUR, por sus siglas en inglés) se pusieron en la descomunal tarea de revisar 81 millones de datos recolectados de 21.291 universidades de todo el mundo para clasificar a las mejores 2.000.

Los criterios de evaluación estuvieron basados en cuatro pilares: investigación científica (40%), educación y éxito académico (25%), empleabilidad de los egresados (25%) y calidad del profesorado (10%).

El selecto listado final clasificó a seis universidades colombianas, entre ellas tres públicas, dos de las cuales lograron ubicarse entre las 1.000 mejores del mundo. La sorpresa dentro del grupo fue el tercer lugar ocupado por la Universidad de Antioquia, bajo la rectoría encargada de Héctor García —quien asumió el cargo el 20 de enero de 2026 tras la medida de inspección y vigilancia impuesta por el Ministerio de Educación debido a la grave crisis financiera que enfrenta la institución—.

La institución que venía atravesando una mala racha económica, ha levantado cabeza en los últimos meses debido al fortalecimiento de su planta de medicamentos en Medellín y al millonario convenio con los Ministerios de Salud, de Ciencias y el Instituto Nacional de Salud, para transformar el campus de El Carmen de Viboral en la primera planta pública farmacéutica certificada por el Invima, destinada a fabricar medicamentos contra el VIH y la malaria.

La UdeA con su planta en Medellín produce 12 millones de medicamentos mensualmente.

En el primer y segundo puesto de la lista de las mejores universidades colombianas se encuentran, como es costumbre en este tipo de ránkings académicos, la Universidad Nacional, en cabeza del polémico Ismael Peña, y la Universidad de Los Andes, fundada por Mario Laserna, abuelo materno de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Allí la rectora es Raquel Bernal.

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La otra universidad pública que clasificó fue la Universidad Industrial de Santander (UIS), a cargo de Hernán Porras. La institución santandereana quedó en el puesto 1.833 dentro de las 2.000. La calidad educativa de la UIS ha sobresalido con emprendimientos de sus estudiantes como es el caso de Grupo 500, un exitoso preicfes que se especializó en que la gente consiga el puntaje perfecto en las Pruebas Saber.

La UIS fue fundada en 1948 por académicos europeos que llegaron a Colombia huyendo de la Segunda Guerra Mundial

Por otra parte, la Universidad de Sao Paulo repitió como la mejor de Latinoamérica ocupando el puesto 119 del mundo. Le siguen la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Mientras tanto, la Universidad de Harvard se posicionó como la mejor universidad del mundo por duodécimo año consecutivo.

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