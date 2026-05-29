- La Sabana se metió entre las universidades que gradúan a los profesionales más apetecidos por los empresarios

La institución cercana al Opus Dei, que tiene como rector a Rolando Roncancio, entró al Top 5 encabezado por la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional

La gigante compañía británica Quacquarelli Symonds, más conocida por sus siglas QS, se ha convertido en una autoridad al momento de clasificar universidades de todo el mundo en diferentes categorías.

La última medición que realizaron los británicos reveló cuáles eran las mejores universidades de Latinoamérica. Las instituciones fueron evaluadas en aspectos como investigación, calidad del aprendizaje, proyección internacional y oportunidades de empleo.

Cada uno de los criterios de evaluación puede ser leído como un ranking aparte, y el de la empleabilidad es clave, porque es uno lo de los aspectos que más influye al momento de escoger una carrera profesional.

En la lista de las instituciones más apetecidas por las empresas ocupan los primeros lugares la Universidad de Los Andes, fundada en 1948 por el abuelo materno de Paloma Valencia, Mario Laserna; y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Las dos históricas rivales en calidad académica tienen un puntaje perfecto de 100. En tercer lugar se encuentra la Universidad Javeriana, con una mínima diferencia de 0.4 puntos por debajo de las dos primeras.

La sorpresa del ranking de empleabilidad fue la cuarta posición de la lista alcanzada por la Universidad de La Sabana, el centro educativo representante del Opus Dei en Colombia y, además, la más joven dentro de las instituciones de gran prestigio en el país. En los últimos años, La Sabana ha tenido una gran escalada en su calidad académica. Prueba de ello es que el ranking QS la incluyó por cuarto año consecutivo en la última lista de las 1.000 mejores universidades del mundo.

El quinto lugar del ranking lo ocupa la Universidad Externado de Colombia, que cuenta con un patrimonio de 4 billones de pesos que la consolidan como la institución privada más adinerada de Colombia. Fortuna concebida, en parte, por la participación del 26 % dentro de las acciones del Grupo Bolívar con las que cuenta la institución. Tanto el Externado como La Sabana empatan con 92.8 puntos en el ranking de empleabilidad.

Puede ver también: Con 4 billones de patrimonio, El Externado es la universidad más rica de Colombia

Por su parte, dentro de la extensa lista de las mejores 494 universidades de América Latina, La Sabana se encuentra en la posición 34, lugar nada despreciable que la ubica por encima de instituciones de gran prestigio en el continente como es el caso del Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.

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