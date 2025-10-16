Qué tienen en común 5 estudiantes que han logrado puntajes Perfectos de 500/500 en las Pruebas Saber 11

Un método virtual creado en 2020 por 2 médicos de la UIS ha logrado sacar 5 alumnos de distintos municipios del país con este puntaje que los lleva a obtener becas

Fueron cuatro los estudiantes que impactaron este año en las Pruebas Saber 11 al obtener puntajes perfectos de 500/500, es decir completaron todo el examen sin error. Son ellos Samuel Huertas Moreno de Fosca, Cundinamarca, alumno del colegio María Medina; Andrés Felipe González, estudiante del Colegio Comfanorte en Cúcuta, Norte de Santander; Óscar Julián Fernández, del colegio San Francisco de Asís en el municipio de Sibundoy, Putumayo; y un cuarto estudiante. Dos de ellos tienen en común que se prepararon para el examen con el método desarrollado por el emprendimiento educativo Grupo 500.

Este es un verdadero éxito en el resultado obtenido en un país como Colombia en el promedio nacional suele ubicarse alrededor de 250 sobre 500, alcanzar rangos de 400 se considera sobresaliente, que cuatro logren el puntaje máximo de 500 es más que asombroso. Según la información del portal Grupo 500 además este logro en los estudiantes del calendario A, el 90% de los formados con su método virtual ya ingresaron a las universidades que escogieron para sus carreras.

El emprendimiento Grupo 500 fue fundado el 2020 en Bucaramanga por Sebastián Flórez y Andrés Rivero dos estudiantes de Medicina de la Universidad Industrial de Santander UIS. La idea les surgió luego de que ambos intentaran sin conseguirlo lograr un puntaje que les permitiera entrar a una universidad a estudiar medicina. Decidieron prepararse mejor juntos y cuando estaban listos para presentar el Icfes, pero este se canceló por la pandemia del Covid-19. No abandonaron sus sueños y decidieron capacitar a otros como un mecanismo para seguir preparándose y que no se les olvidara lo aprendido, una idea que llamaron Grupo 500.

Grupo 500 inició capacitando unos 50 alumnos, que exitosamente todos pasaron a la universidad que deseaban gracias a los puntajes obtenidos en el examen. Sebastián y Andrés, lograron a su vez puntajes por encima de 470 puntos. La experiencia les permitió ver que les gustaba dar clases y que existía un potencial de alumnos interesados, por lo que probaron una segunda vez, donde se les inscribieron 100 alumnos, en el siguiente curso ya eran 300, y a la fecha van más de 20.000 estudiantes que han aprovechado la capacitación que ofrecen.

Grupo 500 Educación promueve que un total de cinco de sus estudiantes han obtenido el puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes, y que más del 90 % de los capacitados, están estudiando en la universidad que deseaban. El emprendimiento ofrece clases en vivo, simulacros tipo Icfes reales y acompañamiento personalizado, por un valor menor de $ 500 mil.

Un ejemplo destacado entre sus es Juan Camilo Narváez, de la Institución Educativa Champagnat del Valle de Sibundoy en Putumayo, que en abril de este año logró un puntaje perfecto, gracias al cual obtuvo una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, en Cali, financiada por con TQ-Tecnoquímicas. Era la segunda vez que Juan Camilo presentaba el examen, en la primera ocasión, cuando se gradúo del colegio obtuvo 323 puntos, un puntaje que no le permitió acceder a la beca que necesitaba. Invirtió $ 400.000 en la capacitación y estudió 12 horas al día durante más tres meses para alcanzar su sueño.

A este logro se suma otro estudiante en el corte de agosto, más dos en A más dos en 2024 (incluido Juan Diego Pinzón Villalba de Santander, también en un segundo intento) y uno más en 2023, sumando los cinco puntajes perfectos que tiene Grupo 500 en su palmarés. El emprendimiento, atribuye su éxito a un modelo pedagógico exitoso y del esfuerzo de estudiantes, familias y docentes.

