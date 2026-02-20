El salvavidas de $423 mil millones que el Gobierno Petro le tiró a la U. de Antioquia para que produzca medicamentos

En plena crisis de la universidad, el gobierno financiará la primera planta pública certificada por el Invima para hacer medicamentos para el VIH, la malaria y otras

La Universidad de Antioquia, bajo la rectoría encargada de Héctor García —quien asumió el cargo el 20 de enero de 2026 tras la medida de inspección y vigilancia impuesta por el Ministerio de Educación debido a la grave crisis financiera que enfrenta la institución—, firmó un convenio millonario por $423.613 millones.

El convenio, hecho con los Ministerios de Salud y de Ciencias y con el Instituto Nacional de Salud, busca transformar el campus de El Carmen de Viboral en la primera planta pública farmacéutica certificada por el Invima, destinada a fabricar, principalmente, medicamentos contra el VIH y la malaria.

Actualmente, La UdeA cuenta con una planta de medicamentos que produce 12 millones de medicamentos al mes.

La alianza entre la Universidad de Antioquia y el Gobierno comenzó a gestarse en febrero de 2023, cuando estalló la crisis por escasez de medicamentos. En ese contexto fueron investigados la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, y Guillermo Jaramillo, por supuestos retrasos administrativos que habrían entorpecido los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Desde entonces, la Universidad de Antioquia puso a disposición sus instalaciones para contribuir a la superación de la contingencia farmacéutica. El Ministerio de Salud aceptó la ayuda y la institución educativa se puso manos a la obra: aumentó su planta de personal en un 30 % y habilitó un turno nocturno para la producción de Clozapina, Haloperidol y Levomepromazina. Gracias a ello, pasó de fabricar cinco millones de tabletas mensuales a doce millones.

El campus de El Carmen de Viboral fue fundado en 1993 con el apoyo financiero de la Fundación Kellog’s.

De los $423.623 millones que cuesta el proyecto, el Ministerio de Salud aportará $350.000 millones en siete cuotas anuales hasta 2032. El valor restante será asumido por la Universidad mediante contribuciones en especie como el terreno de El Carmen de Viboral y su planta académica, docente y científica.

Por ahora, con el objetivo de superar la crisis que atraviesa el recinto académico, la Universidad de Antioquia proyecta destinar los primeros desembolsos al fortalecimiento de su planta de medicamentos en Medellín, para aumentar la producción y consolidar los ingresos institucionales, que hasta ahora solo estaban previstos hasta noviembre de 2026.

En esa misma línea, a mediados de enero de 2026, la Universidad de Antioquia recibió la habilitación de la Organización Panamericana de la Salud como proveedora oficial de medicamentos. Este aval refuerza la estrategia para superar la crisis financiera del recinto académico, y le permite abastecer Colombia y otros países de Latinoamérica, lo cual fortalecería la soberanía farmacéutica del país.

