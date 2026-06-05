Los asesores detrás de las decisiones de Fajardo, Oviedo y Claudia López de no sumarse ni a Cepeda ni De la Espriella

Antoni Guitiérrez-Rubi Germán Medina y Juan Mauricio Ramírez acompañaron las posturas de los candidatos de cara a la segunda vuelta el próximo 21 de junio

Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo y Claudia López, los tres candidatos de centro que podrían significar un apoyo representativo para alguno de los dos candidatos presidenciales, han decidido mantenerse al margen de cara a la segunda vuelta el 21 de junio.

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La influencia de sus asesores fue clave en la decisión de mantenerse al margen de las campañas del Pacto Histórico y Defensores de la Patria. Sergio Fajardo, quien logró un millón de votos en la primera vuelta, publicó un decálogo con los requerimientos para respaldar alguna de las candidaturas. Para tomar esta determinación contó con la asesoría del español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien llegó el segundo semestre del año pasado a su campaña y previamente había generado polémica en la opinión pública por haber sido pieza clave en el camino de Gustavo Petro hacia la Presidencia.

El Decálogo del millón de votos 🇨🇴 pic.twitter.com/1OjxDQVoFy — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 3, 2026

Unas horas antes de que Fajardo tomara su decisión, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, también dio a conocer un video en el que, aunque no dijo que apoyaría a De la Espriella, manifestó que no se sumaría al Pacto Histórico para la segunda vuelta.

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Germán Medina, fue el consultor y estratega de la campaña de Oviedo, quien dijo en su momento en varias entrevistas que le sugirió que no aceptara la candidatura vicepresidencial, al tiempo que fue fundamental a la hora de decidir no inclinarse por Cepeda ni De la Espriella. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá podría estar cuidando los votos para una candidatura a ser el próximo inquilino del Palacio Liévano

¿Contra los derechos o contra la Constitución? pic.twitter.com/NHIQW9hIWf — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) June 3, 2026

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Por su parte, Claudia López, quien apenas obtuvo 225 mil votos (0,95%) en la primera vuelta, asumió la misma postura de Fajardo y Oviedo, junto a su asesor Juan Mauricio Ramírez, quien fue secretario de Hacienda durante su administración en la Alcaldía de Bogotá. La decisión estuvo marcada por su intención de participar en las próximas elecciones regionales, donde posiblemente aspirará la Alcaldía de Bogotá.

Muy importante corrección y claridad, pero de quien se espera es del candidato @IvanCepedaCast …. Qué tal algo como:



‘Aceptamos los resultados de primera vuelta y escuchamos al país.

Desistimos de la propuesta de una Constituyente. Persistiremos en la propuesta de un Acuerdo… https://t.co/cKPdbddz0g — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 3, 2026

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