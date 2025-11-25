- La elección del rector Leopoldo Múnera le salió cara a los 6 que lo eligieron: la Procuraduría los investiga

No solo los 4 que obedecieron a Petro, la exministra Aurora Vergara, el exrector de la Pedagógica y las representantes estudiantiles y otros 2 tendrán que responder

La rectoría de la Universidad Nacional se encuentra en el limbo. Aunque el Consejo de Estado legitimó la elección de José Ismael Peña, su posesión como rector está más enredada de lo que parece. Mientras tanto, el cargo de rector lo ocupa el profesor Andrés Mora, vicerrector de la sede Bogotá, conocido por ser el jefe de campaña y mano derecha de Leopoldo Múnera. La comunidad estudiantil ya le ha mostrado su apoyo a Mora en las paredes blancas de los edificios de la Nacional.

Grafiti en apoyo a Andrés Mora en los edificios de la Universidad Nacional. Foto: Archivo particular

Mientras tanto, la salida de Leopoldo Múnera ya es un hecho. El Consejo Superior Universitario le aceptó la renuncia que presentó el pasado 21 de noviembre. Esto quiere decir que salió bien librado de este enredo. Contrario a lo que ocurre con los consejeros que lo escogieron como rector, quienes la Procuraduría les puso el ojo por haber incurrido en presuntas irregularidades al haber reversado la designación como rector a Ismael Peña.

Entre los consejeros que tendrán que rendirle cuentas a la Procuraduría se encuentra Aurora Vergara Figueroa, la caleña que fue ministra de Educación del gobierno Petro durante un año y un mes.

Vergara era la presidenta del Consejo Superior Universitario en el momento en que se eligió de forma “irregular” al profesor Múnera como rector, por lo tanto, lo que señala el Ministerio Público, incurrió en una presunta falta disciplinaria al negarse a suscribir el acta de elección como rector de José Ismael Peña.

Otro de los salpicados a quien se le abrió investigación es el exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego, quien siempre le mostró un apoyo incondicional a Petro desde su rectoría, hasta que terminó entrando al gobierno como viceministro de Educación el 9 de octubre de 2023.Desde ese cargo hizo parte del grupo de consejeros que echó para atrás la rectoría de Peña para darle paso a Múnera.

La investigación también cobija a las dos enviadas por Gustavo Petro para representar al Gobierno Nacional ante el CSU. Por un lado, se encuentra Danna Nataly Garzón Polanía, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Universidad Nacional. Por el otro lado está María Alejandra Rojas Órdoñez, egresada del programa de Fisioterapia de la Universidad Nacional, quien se ha caracterizado por ser una activista muy crítica frente a las problemáticas de la UNAL. Las dos delegadas fueron la voz y el voto de la Casa de Nariño ante el CSU, por esta razón, para asegurarse de que sus enviadas cumplieran la orden dada, Petro les exigió hacer público el voto que hicieran en su participación.

He dado instrucción que todos los delegados y delegadas del gobierno nacional en los consejos superiores de las universidades públicas deben hacer público su voto así aprueben votación secreta. El gobierno nacional hace de la publicidad de sus actuaciones un principio… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 22, 2024

En la otra silla de los investigados por la Procuraduría se encuentra Víctor Manuel Moncayo Cruz, reconocido jurista que ocupó el lugar de representante de los rectores. Moncayo fue rector de la UNAL entre los años 1997 a 2003, cercano a Leopoldo Múnera quien fue su vicerrector. Moncayo fue el gran ausente en la declaración que hicieron los exrectores defendiendo la designación de Ismael Peña.

Por último, en la lista se encuentra Laura Vianey Quevedo Álvarez, Ingeniera Química de la Universidad Nacional, quien asumió el cargo de representante estudiantil luego de que su antecesora se viera presionada a renunciar por el rechazo que recibió del estudiantado a su participación en el nombramiento de Ismael Peña. El voto de Quevedo fue decisivo para otorgarle la Rectoría a Múnera.

