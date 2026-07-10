- Tres universidades de Bogotá pusieron el mayor número de senadores que empiezan el 20 de julio

La Javeriana encabeza la lista, seguida por un empate entre la Libre y el Externado. Entre las tres suman 16 egresados que serán senadores del nuevo Congreso

A partir del 20 de julio, el Capitolio Nacional abrirá sus puertas a los cuarenta y dos nuevos senadores que van a legislar durante los próximos cuatro años. El 60 % de los parlamentarios son caras conocidas en los pasillos del Congreso. El 40 % restante llega por primera vez.

Como es costumbre, la profesión más común entre los senadores es la de abogado: 30 profesionales en derecho ocuparán casi la tercera parte del total de las curules del Congreso. Detrás de los abogados se encuentran los profesionales en administración de empresas, quienes ocuparán 14 sillas del Capitolio. Por último, están los politólogos, que en esta ocasión serán 8. El resto de los senadores provienen de un amplio espectro de carreras que va desde la medicina, la arquitectura hasta la docencia.

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Las universidades que más graduaron senadores

La lista de las universidades con más egresados en el Congreso la encabeza la Javeriana. La universidad fundada por los jesuitas en el año 1623 cuenta con seis de sus egresados dentro del nuevo Congreso. Los parlamentarios javerianos pertenecen tanto a partidos tradicionales como el Centro Democrático y el partido Liberal, como a la coalición progresista del Pacto Histórico.

La Javeriana cuenta con 31.600 estudiantes, y en 1977 fundó la primera estación de radio universitaria del país.

El segundo puesto de la lista es ocupado por la Universidad Libre, fundada por los masones, quienes la volvieron un semillero de jueces y magistrados, contará con cinco de sus egresados en la carrera de derecho dentro del Capitolio Nacional. Entre ellos se encuentran Leonardo Gallego y Óscar Sánches, ambos del partido Liberal.

La Universidad Libre fue fundada en 1923 por el general Benjamín Herrera. Actualmente cuenta con 7 sedes en todo el país y ofrece más de 230 programas entre pregrados, posgrados y educación continua.

El tercer puesto se encuentra la Universidad Externado, la institución privada con el patrimonio económico más grande del país, producto de la alianza entre el exrector Fernando Hinestrosa y el banquero José Alejandro Cortes que le permitió a la universidad ser dueña del 26 % del Grupo Bolívar. La institución puso una cuota de cinco congresistas para el próximo cuatrienio. Entre los externadistas se encuentra Yesid Pulgar del partido Liberal.

La Universidad Externado nació el 15 de febrero de 1886 en oposición a las restricciones educativas de la época.

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Entre la inmensa bancada de congresistas profesionales, también se encuentran seis que no tienen ningún título profesional. El polémico Josué Alirio Barrera Rodríguez, senador del Centro Democrático, es el que tiene menor formación académica: según su hoja de vida, la primaria es el único nivel educativo que registra.

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