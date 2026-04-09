- Las 5 universidades más ricas de Colombia con patrimonios superiores a 1 billón de pesos

El Externado, dueño del 26 % del Grupo Bolívar, lidera el ranking, seguido de la Javeriana, de origen religioso, y la Bolivariana, en Medellín. Este es el top 5

En Colombia, un selecto grupo de universidades privadas concentran grandes riquezas que superan el billón de pesos, en la que pesa el valor de sus patrimonios. Según este criterio, son cinco, las universidades privadas más ricas de Colombia.

Universidad Externado de Colombia

La lista está encabezada por la Universidad Externado, que es la institución privada más rica del país. Su patrimonio supera los 4,7 billones de pesos, respaldados en buena parte por su participación cercana al 26 % en el Grupo Bolívar, uno de los conglomerados financieros más importantes de Colombia. Esta relación que nació producto de la amistad entre el exrector Fernando Hinestrosa y el banquero José Alejandro Cortes ha sido clave para consolidar la solidez económica de la institución educativa a lo largo de los años.

La Universidad Externado nació el 15 de febrero de 1886 en oposición a las restricciones educativas de la época.

Pontificia Universidad Javeriana



El segundo lugar lo ocupa la Universidad Javeriana, a cargo del padre Luis Fernando Múnera, cuenta con un patrimonio de 1,82 billones. Esta es una de las universidades más tradicionales del país, fue fundada en 1623 por la Compañía de Jesús, y cuenta con una sede Central en Bogotá y una seccional en Cali.

La Javeriana cerró sus puertas en 1767 y fue restablecida el 1 de octubre de 1930.

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Universidad Pontificia Bolivariana



En el tercer lugar se encuentra la Universidad Pontificia Bolivariana, Diego Marulanda Díaz, con un patrimonio cercano a 1,64 billones de pesos. Su crecimiento en Medellín y otras regiones la ha convertido en una de las instituciones privadas más influyentes del país, tanto en lo académico como en lo económico. Actualmente la bolivariana tiene seis sedes repartidas en las principales ciudades de Colombia y tienen una oferta académica de más de 70 pregrados.

La Universidad Pontificia Bolivariana es la más joven de este grupo, fundada el 15 de septiembre de 1936 y dirigida por la Arquidiócesis de Medellín.

Universidad de Los Andes

Otra de las universidades bogotanas que se metió en la lista de las más ricas de Colombia es la Universidad de Los Andes, liderada por Raquel Bernal Salazar. Esta institución fundada por Mario Laserna con apoyo de emblemáticas figuras como Albert Einstein cuenta con un patrimonio de, aproximadamente, 1.62 billones de pesos.

Actualmente la Universidad de Los Andes cuenta con aproximadamente 19 mil estudiantes repartidos en todos sus programas académicos.

Universidad de Medellín

Esta institución fundada en 1950, actualmente liderada por Néstor Raúl Posada Arboleda, cuenta con 12,954 estudiantes activos y se ha convertido en una de las favoritas por los paisas a la hora que buscan educación superior. Esto se ha reflejado en su patrimonio que es de los cinco más altos de Colombia, alcanzando los 1.1 billones de pesos.

La Universidad de Medellín también tiene una sede en Bogotá y un club para los egresados.

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