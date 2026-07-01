- Así estarían las fuerzas del Congreso con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Las bancadas de 7 partidos con 65 senadores conformarían la coalición de apoyo al gobierno y la oposición rondaría los 35 senadores

El presidente electo Abelardo de la Espriella y su ministro del interior Rodrigo Lara ya comenzaron a hacer cuentas de cuál sería la composición del Congreso con el que tendrán que tramitar sus iniciativas gubernamentales.

A pesar de haber sido claros en que no quieren manejar la lógica transaccional del tome y dame para lograr mayorías, un congreso amigo le puede facilitar la vida.

Le puede interesar: Un ejército de 1200 profesionales recibirán con lupa la información que le entregará el gobierno Petro

Arrancan con las bancadas de 7 partidos que han mostrado afinidad con la propuesta De la Espriella y que al menos es seguro que no entrarán en oposición. Estas suman 65 senadores lo que lo pone por encima de las mayorías simples que son 52 de los 103 escaños que tiene el Senado.

Los partidos que respaldarían al gobierno electo son el Centro Democrático con 17 senadores, partido Liberal con 13, el Conservador con 10, La u con 9, Cambio Radical y la alianza Alma con 7, Ahora Colombia 5 y Salvación Nacional con 4. En este último partido está Enrique Gómez Martímez, quien fue jefe de debate de Abelardo de la Espriella y un gran aliado que incluso co-avaló la candidatura del hoy mandatario.

Le puede interesar: Rosa Aguilar Aragón, la Wayuu que recibió al presidente electo en su primera visita a Riohacha

La oposición la liderará la bancada del Pacto Histórico compuesta por 26 senadores en cabeza del candidato presidencial Ivan Cepeda, quien llega por el Estatuto de Oposición y la exministra de salud Carolina Corcho, quien encabezó la lista del Pacto Histórico.

El Partido Alianza Verde con duros voceros como Arial Ávila, quien acompañó vehemente al candidato Ivan Cepeda tiene entre sus filas simpatizantes Abelardistas como Jota Pe Hernandez quien ha defendido públicamente su postura. Los verdes lograron 10 escaños.

El trabajo legislativo de la coalición de gobierno sería comandado por Alfredo Deluque, amigo de viejo data del presidente entrante y quien sería el presidente del Senado para el primer año legislativo que inicia este 20 de julio y quine sería el que le colocaría la banda presidencial en caso de concretarse los votos.

Las fuerzas en la Cámara de Representantes

Asimismo, en la Cámara de Representantes también de la Espriella llega con ventaja importante teniendo como base 76 curules, quedando a 16 votos para obtener las mayorías.

Las fuerzas en la Cámara están conformadas por las mismas colectividades; 31 representantes por el Centro Democrático, 20 de los conservadores, 11 de La U, 10 de Cambio Radical, 2 de Creemos y 1 de Salvación Nacional. Aquí es Daniel Briceño quien hasta el momento se muestra como el más opcionado para la presidencia y quien se ha mostrado alineado con las propuestas de Abelardo de la Espriella.

Mientras que en la Cámara de Representantes aunque también son minorías, tienen opciones de crecer ya que hay 64 representantes que estarían mostrandose como independiente o por definir su postura como el caso del partido Liberal que tiene una bancada de 26 congresistas. El Pacto llega con 43 escaños sumando a la excandidata vicepredencial Aida Quilcue quien aceptó la curul por el Estatuto de Oposición.

Anuncios.

Anuncios..