Todo por el rating: el irrespeto de Win con la terrible lesión de Baldomero Perlaza

Sin problemas, el canal repitió la jugada que produjo la lesión del jugador de Nacional cuando en el resto del mundo dejaron de hacer esto por no alimentar el morbo

La ida de la final de la Copa Betplay fue casi una fiesta completa para Atlético Nacional. Lo único que manchó la gran noche vivida en el Atanasio Girardot, donde los verdolagas derrotaron 5-0 al Deportivo Pereira, fue la lesión en el primer tiempo de Baldomero Perlaza. El volante quiso robar un balón y su pie derecho quedó atrapado entre el guayo del jugador del Pereira y el césped, ocasionando que se le volteara y terminando con el saldo de una luxación de tobillo.

Afortunadamente no terminó en fractura, pero la imagen para los que lo vieron en vivo fue escalofriante y dolorosa. Sin embargo, para los que se lo perdieron no hay problema porque Win Sports se encargó de repetir hasta la saciedad la jugada que le causó la lesión a Baldomero, tanto en el partido como durante el noticiero posterior.

Es impresionante la lesión de Baldomero, en vivo me han tocado algunas dramáticas, la de Fabián Vargas con Colombia en la mitad de la cancha del Atanasio, pero la de hoy de Baldomero duele.

La reacción de sus compañeros lo dice todo. #FinalCopaBetPlay pic.twitter.com/cGcQIxCrIR — ℂ𝕝𝕒𝕣𝕒 𝔾𝕚𝕣𝕒𝕝𝕕𝕠 (@claragiraldo) November 11, 2021

Repetir la jugada es solo alimentar el morbo que genera para algunos ver este tipo de acciones y un irrespeto a Nacional y al mismo jugador que tuvo que salir en ambulancia. No aporta nada ver una y otra vez la lesión. Además, no contentos con repetirla mil veces, la cámara se quedó fija con el jugador tirado en el piso hasta que la ambulancia lo alzó En las grandes transmisiones europeas por ejemplo, se dejó de dar las repeticiones de este tipo de jugadas por esta misma razón: respetar al jugador y no alimentar morbo.

Nada más hay que recordar por ejemplo el paro cardiaco que sufrió en cancha Christian Eriksen en la pasada Eurocopa disputada en junio. El jugador cayó desplomado y se temió lo peor, pero en ningún momento la producción internacional repitió la acción ni enfocó su cara. Además sus propios compañeros también rodearon a los médicos hacían lo posible por reanimarlo, evitando así que los aficionados pudieran tomar fotos del momento. Aquí en Colombia todavía queda mucho por aprender, y hay que aprender a tener respeto por los jugadores y los duros momentos que puedan vivir en el campo de juego.

No repitan la jugada, @WinSportsTV. Qué necesidad. Cuántas veces hay que decirlo. — A un Toque (@_AUnToque) November 11, 2021