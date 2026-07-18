- Se estrenó el último gran proyecto que Camila Escobar dejó andando como cabeza de las tiendas Juan Valdez

La nueva sede de Bogotá bautizada 1959, la fecha en que se creó el personaje, será una experiencia de preparación, cata y disfrute de sabores

Tras llevar algunos de sus productos a una de las cadenas minoristas más importantes de Estados Unidos, Juan Valdez sigue avanzando con su expansión. Ahora, además, hace una apuesta que tiene como protagonista a Colombia. Aunque la marca planea abrir cerca de 90 tiendas en 2026, distribuidas entre Estados Unidos, México, Brasil y España, el mercado colombiano no se queda por fuera de sus planes. Prueba de ello es la apertura de la que ya es la tienda más grande de Juan Valdez en el mundo.

El nuevo espacio refleja la apuesta que la Federación Nacional de Cafeteros tiene para fortalecer la experiencia alrededor de su marca. La tienda está ubicada en la calle 93, una de las zonas gastronómicas y empresariales más importantes de Bogotá. Fue bautizada 1959, en homenaje al año de nacimiento del icónico personaje que ha sido el rostro de la marca durante décadas alrededor del planeta.

Detrás de ese símbolo, también hay una historia. El personaje fue creado por la reconocida agencia de publicidad estadounidense Doyle Dane Bernbach, que ideó la figura del cafetero acompañado de su mula como representación de la calidad del café colombiano.

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El primero en interpretarlo fue el actor cubano-estadounidense José F. Duval, aunque quien terminó convirtiéndolo en un ícono internacional fue el colombiano Carlos Sánchez, que le dio vida durante cerca de cuatro décadas.

Ahora, ese legado estará presente en la tienda más grande de la marca. El edificio cuenta con tres pisos, cada uno diseñado para mostrar el origen y las diferentes expresiones del café nacional. Más que un espacio tradicional, el nuevo local busca ofrecer una experiencia gastronómica y sensorial alrededor del producto insignia del país.

Los colombianos detrás del diseño de la nueva tienda de Juan Valdez

A diferencia del nacimiento del personaje, el diseño de esta nueva tienda estuvo en manos de talento colombiano. El proyecto fue desarrollado por Studio CERAQ, grupo de arquitectos responsables de otros espacios reconocidos como Irish 93, La Panadería Universal y La Rana Dorada. Además, de diversos proyectos residenciales.

Ilustración 1Uno de los trabajos de Studio CERAQ. Foto: Studio CERAQ

La firma está liderada por María Adelaida Herrera y Miguel León Borda, ambos egresados de la Universidad Javeriana. Su propuesta incorpora criterios de sostenibilidad mediante paneles solares, equipos de bajo consumo energético y mobiliario elaborado con materiales reutilizados, entre ellos sillas tapizadas con fibras provenientes de antiguos sacos de café.

La apertura hace parte del plan de crecimiento de Juan Valdez. En Colombia, se proyecta la inauguración de entre nueve y diez nuevas tiendas durante los próximos meses, mientras que, en el mediano plazo, la marca espera seguir expandiéndose en mercados estratégicos: Estados Unidos, México, Brasil y España. Allí, contempla abrir entre 150 y 300 nuevos establecimientos.

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