- Una empresa de ropa de venta por catálogo de Medellín le está compitiendo a las grandes cadenas

Marco Tobón quien está al frente de Línea Directa, mueve las ventas como una red de cientos de mujeres que en casi 30 años han disparado el negocio

El negocio de la moda sigue moviendo año tras año, miles de millones de pesos en Colombia. Lo sorprendente es que, en el más reciente ranking de ventas, aparece una empresa que no tiene vitrinas gigantes ni una fuerte apuesta en centros comerciales. Se trata de Línea Directa S.A.S., también conocida como Distribuciones de Vestuario, una compañía nacida en Medellín que convirtió la venta por catálogo en uno de los negocios más exitosos del país.

El Mapa Nacional del Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, reveló cuáles fueron las diez empresas de moda con mayores ventas durante 2025. En conjunto, estas compañías facturaron $11,1 billones. Entre los nombres más destacados, apareció la firma paisaque logró abrirse paso con un modelo de negocio muy diferente al de sus competidores.

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La historia comenzó en 1997, cuando los emprendedores Jaime Zuluaga y Esteban Clavijo desarrollaron un proyecto de grado enfocado en crear oportunidades para mujeres cabeza de hogar. La idea era sencilla: ofrecerles una alternativa para generar ingresos mediante la venta directa de prendas de vestir a través de catálogos.

Un año después nació Carmel, la primera marca de la compañía, que aún es su principal referente entre los consumidores. Hoy, los resultados hablan por sí solos. Durante 2025, Línea Directa registró ventas por $914.548 millones, equivalentes al 4,7 % del mercado analizado por el estudio.

Sin embargo, el camino no siempre fue exitoso. A comienzos del milenio, la empresa atravesó una de las etapas más difíciles de su historia. La crisis financiera estuvo cerca de llevarla a la quiebra y obligó a sus fundadores a vender cerca del 30 % de la compañía para obtener recursos y reorganizar el negocio.

Dicha decisión terminó marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Con el paso de los años, llegaron nuevas marcas como Pacifika y Loguin, ampliando su portafolio y fortaleciendo su presencia a nivel nacional. Para 2023, la compañía ya tenía cobertura en más de 300 zonas de Colombia gracias a su red de asesoras independientes, un modelo que continúa siendo el núcleo de su operación.

Lo llamativo es que, pese a su crecimiento, la empresa no había logrado ingresar al grupo de las diez compañías de moda con mayores ventas en el país durante el año anterior. Su aparición en el listado de 2025 confirma el buen momento que atraviesa el negocio.

Los gigantes que dominan el mercado de la moda

El informe de Mall & Retail volvió a ubicar en el primer lugar a Manufacturas Eliot, propietaria de marcas como Patprimo y Seven Seven, que registró ingresos cercanos a $1,6 billones y un crecimiento anual del 7,8 %.

El segundo puesto fue para Comodín S.A.S., empresa del Grupo Uribe y dueña de marcas como Chevignon, Americanino, Rifle y Naf Naf, con ventas superiores a $1,4 billones y un crecimiento del 16,2 %.

El podio lo completó Adidas Colombia, que facturó alrededor de $1,3 billones durante 2025, impulsada por la demanda de ropa y calzado deportivo.

En un mercado dominado por grandes cadenas, tiendas físicas y marcas internacionales, Línea Directa demuestra que todavía hay espacio para modelos tradicionales como la venta por catálogo. Una estrategia que nació para generar oportunidades a miles de mujeres y que casi tres décadas después sigue dando resultados, al punto de convertir a esta empresa paisa en una de las compañías de moda más top 10 del país.

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