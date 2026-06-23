- El café Juan Valdez le sigue los pasos a Bon Bon Bum y entra a Walgreens en EE.UU.

La marca colombiana se venderá las tiendas de la cadena comercial minorista más grande de Estados Unidos donde ya está el producto estrella de Colombina

La Federación Nacional de Cafeteros sigue buscando ganar terreno en el exterior de la mano de Juan Valdez. Un proyecto que comenzó como una apuesta para darle mayor valor al café producido por miles de familias cafeteras y que hoy tiene presencia en más de 40 países. Ahora, la marca acaba de dar un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al llegar a una de las cadenas minoristas más importantes de Estados Unidos.

Germán Bahamó, desde su puesto como gerente, ha sido una de las claves para que Juan Valdez siga creciendo en el exterior.

Detrás de ese crecimiento aparece el trabajo que la Federación ha venido impulsando durante los últimos años bajo el liderazgo de Germán Bahamón, quien asumió como gerente general en 2023. Desde entonces, la organización ha fortalecido su estrategia de posicionamiento internacional, impulsando alianzas comerciales, ampliando mercados y llevando el nombre del café colombiano a escenarios que van mucho más allá de las tradicionales tiendas especializadas.

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Incluso, una de las iniciativas más visibles ha sido la presencia de la marca en el equipo ciclista Ineos Grenadiers, una vitrina global para uno de los productos más representativos del país.

Ahora, el café colombiano tendrá una nueva puerta de entrada al consumidor estadounidense. La marca Juan Valdez comenzará a comercializar algunos de sus productos en Walgreens, una de las cadenas minoristas más reconocidas de Estados Unidos y con presencia en los 50 estados del país.

Fundada en 1901 por Charles R. Walgreen en la ciudad de Chicago, Walgreens se convirtió con el paso de las décadas en una de las mayores redes de farmacias y tiendas de conveniencia del mercado norteamericano. Actualmente, forma parte de una nueva etapa empresarial luego de ser adquirida por la firma de inversión Sycamore Partners en una operación valorada en cerca de 10.000 millones de dólares. La compañía es liderada por Stefan Kaluzny, fundador y director general de la firma inversionista.

Gracias a esta alianza, los productos de Juan Valdez estarán disponibles en establecimientos seleccionados de la cadena y también podrán adquirirse a través de la plataforma digital de Walgreens. Aunque pueda parecer un movimiento comercial más, la llegada a este tipo de canales representa una oportunidad importante para aumentar la visibilidad del café colombiano en uno de los mercados de consumo más grandes del mundo.

La estrategia además encaja con los planes de crecimiento que la marca ha venido ejecutando durante este año. Mientras continúa fortaleciendo su presencia en países como España y Chile, la compañía también explora nuevas oportunidades en otros mercados internacionales donde el consumo de café premium sigue creciendo.

Actualmente, Walgreens cuenta con cerca de 8.000 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio estadounidense. Esto significa que millones de consumidores podrán encontrar con mayor facilidad productos elaborados con café colombiano, una categoría que ha ganado reconocimiento por sus estándares de calidad, trazabilidad y origen.

Entre las referencias que comenzarán a llegar a la cadena se encuentran algunas de las líneas de café instantáneo liofilizado de Juan Valdez, además de las presentaciones de "freeze dried instant coffee", disponibles en diferentes variedades. Son productos diseñados para responder a un consumidor que busca practicidad sin renunciar a la calidad y al origen del grano.

Para la Federación Nacional de Cafeteros, el anuncio representa algo más que una nueva alianza comercial. También es una muestra de cómo el café nacional continúa encontrando espacios en mercados altamente competitivos, donde las marcas deben abrirse paso entre gigantes de la industria global.

Mientras miles de caficultores siguen cultivando el grano en las montañas del país, Juan Valdez continúa ampliando su presencia internacional. Una expansión que busca convertir el reconocimiento mundial del café colombiano en mayores oportunidades comerciales y que mantiene viva la apuesta de llevar nuestro sabor a nuevas mesas alrededor del mundo.

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