Con 2 puntos en el Domingo Peron de Neuquén, la CEO Camila Escobar puso a consumir café colombiano a los que se mueven alrededor del yacimiento Vaca Muerta

Juan Valdez, la cadena símbolo del café colombiano en el mundo, aterrizó en la Patagonia y en un lugar clave: el aeropuerto Internacional Presidente Juan Domingo Perón, en la provincia de Neuquén que vive un crecimiento exponencial. impulsado por el gran yacimiento petrolífero Vaca Muerta. La CEO Camila Escobar, una de las ejecutivas más reconocidas del país abrió dos puntos de venta del prestigiosa café colombiano. .

Los espacios funcionan en dos puntos estratégicos del aeropuerto: uno en el sector de ingreso público, abierto a todos, y otro dentro de la sala de embarque, exclusivo para pasajeros con vuelos programados. Ambos ofrecen la propuesta completa de la marca, reconocida por su café de alta calidad y su identidad ligada a los productores cafeteros de Colombia.

Procafecol, la compañía que administra las tiendas de café colombiano Juan Valdez en cabeza de Camila Escobar Corredor desde hace siete años, tiene presencia en más de 40 países con 633 tiendas en América, Europa, Medio Oriente y Asia- En Argentina son ocho.

Jorge Allende es socio y responsable de la representación de Juan Valdez en Argentina y Uruguay, a través del Grupo Reacsa, el holding encabezado por Allende, que viene acompañando la expansión de la marca en distintos puntos del país. La iniciativa local se concretó junto a Inverpat Capital, grupo integrado por Guido Filippa, José Del Popolo y Agustín Goicochea, socios del emprendimiento en Neuquén. Ambos socios cuentan con experiencia reconocida en gastronomía y servicios vinculados a la industria energética.

Además, el plan de expansión no se detiene en la terminal aérea. Desde la firma confirmaron que en los próximos meses proyectan la apertura de un local en el centro de la ciudad de Neuquén, ampliando así la presencia de la marca en el ámbito urbano.

Por qué Neuquén

La ciudad es la puerta de entrada a la Patagonia y es el centro del desarrollo energético de Argentina. Desde que Javier Milei llegó a la presidencia ajustó las leyes para llamar petroleros a invertir en Vaca Muerta y ya son 10 multinacionales las que extraen 435.000 barriles diarios.

La llegada de Juan Valdez se suma a una oferta gastronómica cada vez más diversa, en línea con el crecimiento del flujo de pasajeros, la ampliación de rutas aéreas y las inversiones en infraestructura que se registran en la provincia, De esta manera se incorpora una marca internacional asociada a la calidad, la trazabilidad y el impacto social del café colombiano, proyectánndo en uno de los principales corredores de viajeros del sur del continente.

Le puede interesar: El gran yacimiento petrolero con el que Milei puso a Argentina por encima de Ecopetrol y sus socios

.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.