- La U de Antioquia lo logró y produjeron los primeros medicamentos contra la malaria

El gobierno Petro apoyó con recursos el laboratorio dirigido por Wber Ríos Ortiz, y así salió el primer lote de 1.700.000 tabletas de cloroquina

La inversión de 423.613 millones de pesos, destinada a fortalecer la producción pública de medicamentos, comenzó a mostrar resultados. La planta farmacéutica de la Universidad de Antioquia, ubicada en el campus de El Carmen de Viboral, produjo su primer lote industrial de cloroquina, un medicamento utilizado para prevenir y tratar la malaria.

En esta primera etapa fueron fabricadas cerca de 1,7 millones de tabletas de cloroquina. La meta es ampliar la producción hacia medicamentos destinados al tratamiento del VIH y otras enfermedades prioritarias, de acuerdo con el convenio suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud, durante la rectoría de Héctor García y la gestión del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La alianza comenzó a consolidarse en febrero de 2023, en medio de la crisis nacional por el desabastecimiento de medicamentos. En ese contexto, el Gobierno buscó fortalecer la producción estatal para reducir la dependencia del mercado privado y garantizar el suministro de fármacos esenciales.

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No son solo números, son vidas y es esperanza. La Universidad de Antioquia le entrega el primer lote industrial de 1.700.000 tabletas de cloroquina a la Organización Panamericana de la Salud —@opsoms —; un lote 100… pic.twitter.com/QdBdjDN19D — Universidad de Antioquia (@UdeA) July 16, 2026

Como parte de esa estrategia, la Universidad de Antioquia puso a disposición su capacidad instalada para responder a la contingencia. El Ministerio de Salud respaldó la iniciativa y la institución amplió su planta de personal en un 30 %, además de habilitar un turno nocturno para incrementar la producción de medicamentos como clozapina, haloperidol y levomepromazina.

Gracias a estas medidas, la capacidad de fabricación pasó de 5 millones a 12 millones de tabletas mensuales, lo que permitió atender una mayor demanda de medicamentos esenciales para el sistema de salud.

La Universidad de Antioquia es actualmente la única institución pública del país certificada por el Invima para fabricar medicamentos a escala industrial. Durante 2023, produjo diferentes fármacos psiquiátricos, entre ellos antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos y tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Además de fortalecer la capacidad nacional para producir medicamentos estratégicos, el convenio permitirá ampliar la infraestructura farmacéutica de la Universidad. Los recursos aportados por el Gobierno Nacional están destinados a expandir la planta de producción, construir nuevas instalaciones y aumentar el personal especializado, con el propósito de consolidar una industria farmacéutica pública capaz de responder a las necesidades del sistema de salud colombiano y reducir la dependencia de proveedores externos.

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