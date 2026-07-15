- El colombiano que fundó los gimnasios Action Black quiere coronar en el negocio hotelero

Wilder Zapata, ganador de El Desafío Marruecos, empezará en Medellín con Action Living, una propuesta que integra hospedaje, alimentación saludable y entrenamiento

Lo que comenzó como un gimnasio piloto en Medellín está a punto de convertirse en un hotel. Action Black, la cadena fundada por el empresario y exganador de El Desafío Marruecos, Wilder Zapata, prepara su entrada al sector hotelero con Action Live, un proyecto que abrirá sus puertas en Laureles, el mismo sector donde hace poco más de una década nació una de las marcas fitness de mayor crecimiento en Colombia.

La apuesta no es casual. Desde que ganó El Desafío Marruecos en 2014, Zapata ha construido su carrera tomando decisiones arriesgadas. En lugar de destinar el premio a otros proyectos, decidió invertirlo junto a varios socios para abrir Action Fitness, un gimnasio ubicado en el barrio Manrique de Medellín. Lo que parecía un negocio de barrio terminó convirtiéndose en una empresa con presencia internacional.

Con el paso de los años, la marca evolucionó hasta convertirse en Action Black, una cadena que hoy suma 137 sedes en nueve países. Su crecimiento ha estado impulsado por una filosofía sencilla: promover el bienestar como un estilo de vida y no únicamente como una rutina de entrenamiento.

El hotel con el que Action Black quiere entrar al turismo

Ahora esa visión busca dar un nuevo salto. El nuevo proyecto llevará el nombre de Action Live y estará ubicado en Laureles, uno de los sectores con mayor movimiento deportivo y turístico de Medellín.

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La cercanía con Plaza Mayor, la avenida Nutibara y distintos escenarios deportivos convierte a esta zona en un punto estratégico para recibir tanto visitantes nacionales como extranjeros.

No será un hotel tradicional. La compañía planea desarrollar un espacio pensado para quienes priorizan el deporte y el bienestar. El concepto incluye habitaciones diseñadas para favorecer el descanso y la recuperación física, opciones de alimentación saludable y espacios que permitan mantener hábitos de entrenamiento durante el viaje.

Además, el hotel servirá como vitrina para las demás líneas de negocio del grupo, entre ellas el gimnasio, la multiboutique deportiva y Fresco, su marca de alimentación saludable. La intención es ofrecer una experiencia integral alrededor del estilo de vida que Action Black ha construido durante los últimos años.

La apertura de este proyecto marca el ingreso de la compañía a un sector completamente distinto, pero con un objetivo similar: consolidar un ecosistema donde el bienestar vaya más allá del entrenamiento.

La siguiente meta de Wilder Zapata

Los planes de crecimiento no terminan con el hotel. Action Black también trabaja en un modelo de franquicias con el que espera acelerar su expansión y fortalecer su presencia en los mercados donde ya opera.

Será un nuevo capítulo para una empresa que nació con una sola sede en Medellín y hoy compite con grandes cadenas del sector fitness en América Latina. Wilder Zapata pasó de conquistar un reality de supervivencia a construir una marca internacional. Ahora, busca demostrar que el negocio del bienestar también puede extenderse al turismo.

El mismo emprendedor que hace poco más de una década apostó por un gimnasio de barrio ahora quiere que quienes visiten Medellín encuentren, además de un lugar para hospedarse, una experiencia diseñada para descansar, entrenar y vivir el deporte como parte del viaje.

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