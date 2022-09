Igualando lo hecho por el Deportivo Cali después de ser campeón a finales del 2021, Atlético Nacional continúa sin alzar cabeza y su derrota en el clásico paisa fue la gota que rebasó la copa para muchos hinchas. Es que no pueden creer cómo hace algunos meses estaban celebrando la estrella número 17, y ahora tienen que sufrir partido tras partido para obtener asi sea un empate. La crisis verdolaga es innegable y para ellos el principal responsable es el 'arriero' Herrera.

Recordemos que el actual técnico verdolaga llegó a Atlético Nacional después de la salida de Alejandro Restrepo a inicios del 2022. En solo tres meses logró llevar a Nacional a los cuadrangulares finales, clasificar a la final y lograr el campeonato Apertura después de 5 años. Pero todo lo que hizo con la mano lo está borrando con el codo, y los pésimos resultados en el Clausura han hecho que el amor de la hinchada se convierta en fastidio.

|Vea también: La lengua es el azote de James: Las críticas que acercan al 10 al retiro absoluto

En las redes sociales ya empieza a hacer usual ver mensajes en contra del 'arriero' Herrera y pedidos a la dirigencia para que le encuentre reemplazo. Además, hay algo puntual que molesta a los aficionados, y es que en las ruedas de prensa el técnico solo da excusas, y hasta insinúa que Atlético Nacional está jugando bien.

Buenos días, ¿ya sacaron al Arriero por un volao? Lástima que el Dim no nos goleó anoche, hubiera sido lo mejor para que saquen a esos ineptos de mierda. @nacionaloficial @ArrieroHerrera

Hernán Darío Herrera tiene que salir hoy mismo de Nacional. Este equipo se convirtió en un chiste. No hay defensa, no hay ataque, no hay nada.

— Jose Villanueva (@Jose_Villa121) September 4, 2022