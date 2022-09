“Cualquier pendeja viene a hablar”: la furia de Jessica Cediel contra Natasha Klauss

.Publicidad.

La expresentadora de ‘Estilo RCN’ Y ‘Muy buenos días’ denunció al médico Martín Horacio Carillo, quien once años atrás le habría aplicado biopolímeros en vez de ácido hialurónico en sus glúteos, lo que conllevo a que Cediel tuviera diversas consecuencias en su salud.

Como resultado, hace unos días un tribunal en Colombia falló a su favor y dictó condena de cuatro años para el especialista. Ante eso, la presentadora grabó para la revista Vea un mensaje de agradecimiento donde confesó que estaba pasando por uno días de muchas emociones y llanto.

Sin embargo, la actriz Natasha Klauss arremetió contra las palabras de Cediel y refutó su papel de víctima. “Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos ‘conmueve’ desde la víctima”, comentó la actriz en la publicación de la revista.

Asimismo, Klauss resaltó la importancia de que las personas se hagan responsables de sus actos y decisiones, por lo que esto no le cayó muy bien a la presentadora, quien le respondió a través de un sarcástico trino:

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”. Hasta el momento aún no se conoce la respuesta de Natasha Klauss, quien se espera no se quede cayada y dé su opinión al respecto.

Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. ❤️‍🩹 Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena🙏🏻 — Jessica Cediel (@jessicacediel) September 3, 2022