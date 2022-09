La lengua es el azote de James: Las críticas que acercan al 10 al retiro absoluto

Sus desafortunadas declaraciones no fueron bien recibidas en Catar y ahora toda la prensa lo quiere fuera del Al-Rayyan. James no aprende que es mejor el silencio

En una tormenta mediática se le convirtió la carrera a James Rodríguez. Después de que el jugador se regalara al Valencia de España en el último día de fichajes y asegurara que al fútbol catarí le faltan años luz para ser competitivo, en el país árabe no han hecho más que darle palo por sus declaraciones. Es que la prensa ha tomado sus palabras como una total falta de respeto y quieren que sea borrado de una vez por todas del Al-Rayyan.

Aseveraciones como que James Rodríguez ha sido un “fracaso profesional” son las que se encuentran en los medios cataríes, que además aseguran que el colombiano no ha hecho más que inventarse lesiones para faltar a los entrenamientos y poder andar de juerga o mostrando sus lujos. “Lamentablemente, en lugar de diligencia y participación jugando, se dedicó a reclamar lesiones una y otra vez, y también a salir por las redes sociales y presentarse a los clubes, escapando de los partidos y entrenamientos” es lo que se puede leer en la prensa.

En un artículo del periódico Al Arab definieron a @jamesdrodriguez como “un fracaso profesional”. “Lamentablemente, en lugar de diligencia y participación jugando, se dedicó a reclamar lesiones una y otra vez, y también a salir por las redes sociales y presentarse a otros clubes pic.twitter.com/IUEp4CQg3U — Tribuna12 Radio NY 🗽 Jimmy Oyuela (@tribuna12) September 5, 2022

Así mismo, también hacen una enorme crítica al costo económico que ha significado para el Al-Rayyan mantener a James Rodríguez, quien recordemos tiene un salario por temporada de aproximadamente 11 millones de euros. Para la prensa catarí es absurdo que el club aún mantengan al colombiano cuando lo único que ha hecho es incumplir con los objetivos que le colocaron recien llegó.

James Rodríguez cumple hoy 6 meses sin jugar oficialmente con Al Rayyan. regresó a los entrenamientos después de lesiones y malas decisiones, en medio de críticas de la hinchada y el disgusto de los dueños.

Le cuesta al equipo € 460.000 por juego y ha estado en 15 de 43 Partidos — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 5, 2022

Las críticas al 10 no cesan y mientras tanto, y con el rabo entre las piernas, ya se encuentra entrenando de nuevo con el equipo árabe. Pero, lo más probable, es que el técnico no cuente con él para un futuro, y más conociendo que a James no le gusta el fútbol catarí. Asi las cosas, no es de extrañar que el retiro del 10 este mas cerca de lo esperado.