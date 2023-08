¿Se burló Day Vásquez en plena audiencia de Nicolás Petro?

Esta imagen, ampliamente difundida en redes sociales, refuerza la teoría de algunos que afirman que la ex del hijo del presidente actuó con ánimo de revancha

Para algunos medios como el Colombiano la actitud de Day Vásquez a la hora de revelar todo el escándalo del ingreso de montañas de plata a la campaña presidencial de Gustavo Petro y que quedaron en el bolsillo de Nicolás Petro, no es más que un desquite, por eso no dudaron en llamarla como Kamikaze. Es que la barranquillera fue traicionada por su mejor amiga, Laura Ojeda, quien está esperando un nieto del presidente. Cuando se enteró del affaire de su ex, le pidió audiencia en la Casa de Nariño a Petro y le contó todo. Además habló con periodistas como Vicky Dávila, directora de Semana, quien en una semana le habló de los entuertos de Nicolás.

Las revelaciones terminaron hundiéndola a ella ya que el pasado sábado 29 de julio fue detenida en Barranquilla junto a Nicolás. Todo este caso recuerda a la película de Woody Allen Blue Jazmine, en donde el personaje encarnado por Cate Blanchet termina delatando a su marido acabando con la vida de lujos que llevaba.

Este video, ampliamente difundida en redes sociales, podría reforzar la teoría de la venganza. Nicolás Petro se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia. Por eso está dispuesto a hundir a cualquiera para salvarse, incluido a su papá.

Este es el video:

Sorprende la actitud de la ex esposa de Nicolás Petro que en plena audiencia de legalización de captura tiene esta burlesca sonrisa. pic.twitter.com/tGfYMTQvMT — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) August 4, 2023