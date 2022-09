Rencoroso y ardido: la canción con la que Jessi Uribe sigue humillando a su exmujer

.Publicidad.

Sin duda alguna Jessi Uribe se ha convertido en uno de los artistas de música popular más reconocidos en Colombia e incluso a nivel internacional. Y es que, aunque el cantante no ganó el concurso que lo catapultó a su fama, ciertamente fue un gran impulso para iniciar su carrera. Varias de sus canciones se han convertido en un gran éxito que no puede faltar en las fiestas.

En pleno programa matutino del canal Caracol, al cual fue invitado, Jessi Uribe habló de una de sus temas y contó cuál fue la inspiración para poder escribirla. Tal parece que la inspiración viene de una historia de amor que tuvo el artista hace algún tiempo, la cual no fue la mejor. Sin embargo, lo curioso de esto, es que la verdadera musa de la letra del tema 'Ok' fue una expareja.

Aunque Jessi Uribe confesó no haber vivido realmente un desamor o unos cachos, sí mencionó que esta pareja se dedicaba a hablar mucho de su ex y por ende surgió la inspiración. Pese no haber sido la mejor experiencia del artista en el amor, al menos le dio la oportunidad de componer un gran tema. En la actualidad Jessi Uribe es pareja de la también cantante, Paola Jara, con quien se le ve muy feliz.

